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В очередях на СТО давятся автомобилисты Бердска после снегопада. Пример "переобувания" показал вице-мэр Захаров

15:01 25.10.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Он признался, что вместе со всеми поменял летнюю резину на зимнюю только в воскресение. Замглавы советует товарищам по дорожному движению соблюдать осторожность на скользком асфальте.

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На шимонтажках Бердска 25 октября очереди из желающих переобуться автомобилистов

После первого снегопада на бердских СТО выстроились очереди. Автомобилисты, проехав в субботу по скользким дорогам, которые сковало льдом в ночные морозы, отправились "переобувать" свои авто.

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров признался "Курьер. Среда. Бердск", что 25 октября тоже отправился менять летнюю резину на зимнюю.

- Зима, как обычно, у нас начинается неожиданно. Особенно для автомобилистов. И сейчас скопление у шимонтажек, - констатировал Владимир Николаевич. - Еще раз хочу обратиться к автомобилистам, чтобы все делали вовремя. Я сам попал в такую ситуацию, только сегодня "переобулся" в зимнюю резину.

Он предупредил тех, кто еще ездит в летнем режиме, быть максимально осторожными. Хотя, по словам Захарова, еще в субботу и ранним утром воскресенья сотрудники Центра муниципальных услуг обработали дороги антигололедной смесью.

-Все-таки зимняя дорога, это зимняя. И при переходе с одного состояния дорожного покрытия на другое у автомобилистов происходи "ломка". Надо придерживаться аккуратной езды, - советует Владимир Захаров, водитель со стажем.

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