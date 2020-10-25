В очередях на СТО давятся автомобилисты Бердска после снегопада. Пример "переобувания" показал вице-мэр Захаров

Он признался, что вместе со всеми поменял летнюю резину на зимнюю только в воскресение. Замглавы советует товарищам по дорожному движению соблюдать осторожность на скользком асфальте.

На шимонтажках Бердска 25 октября очереди из желающих переобуться автомобилистов

После первого снегопада на бердских СТО выстроились очереди. Автомобилисты, проехав в субботу по скользким дорогам, которые сковало льдом в ночные морозы, отправились "переобувать" свои авто.

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров признался "Курьер. Среда. Бердск", что 25 октября тоже отправился менять летнюю резину на зимнюю.

- Зима, как обычно, у нас начинается неожиданно. Особенно для автомобилистов. И сейчас скопление у шимонтажек, - констатировал Владимир Николаевич. - Еще раз хочу обратиться к автомобилистам, чтобы все делали вовремя. Я сам попал в такую ситуацию, только сегодня "переобулся" в зимнюю резину.

Он предупредил тех, кто еще ездит в летнем режиме, быть максимально осторожными. Хотя, по словам Захарова, еще в субботу и ранним утром воскресенья сотрудники Центра муниципальных услуг обработали дороги антигололедной смесью.

-Все-таки зимняя дорога, это зимняя. И при переходе с одного состояния дорожного покрытия на другое у автомобилистов происходи "ломка". Надо придерживаться аккуратной езды, - советует Владимир Захаров, водитель со стажем.

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