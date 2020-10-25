В очередях на СТО давятся автомобилисты Бердска после снегопада. Пример "переобувания" показал вице-мэр Захаров

После первого снегопада на бердских СТО выстроились очереди. Автомобилисты, проехав в субботу по скользким дорогам, которые сковало льдом в ночные морозы, отправились "переобувать" свои авто.
Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров признался "Курьер. Среда. Бердск", что 25 октября тоже отправился менять летнюю резину на зимнюю.
- Зима, как обычно, у нас начинается неожиданно. Особенно для автомобилистов. И сейчас скопление у шимонтажек, - констатировал Владимир Николаевич. - Еще раз хочу обратиться к автомобилистам, чтобы все делали вовремя. Я сам попал в такую ситуацию, только сегодня "переобулся" в зимнюю резину.
Он предупредил тех, кто еще ездит в летнем режиме, быть максимально осторожными. Хотя, по словам Захарова, еще в субботу и ранним утром воскресенья сотрудники Центра муниципальных услуг обработали дороги антигололедной смесью.
-Все-таки зимняя дорога, это зимняя. И при переходе с одного состояния дорожного покрытия на другое у автомобилистов происходи "ломка". Надо придерживаться аккуратной езды, - советует Владимир Захаров, водитель со стажем.
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