25.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Сорвался с высоты акробат приехавшего на гастроли цирка: Второго дубля не бывает

15:16 25.10.2020 Фото: Скриншот
0

Упавшего на манеж артиста унесли за кулисы. В воскресенье стало известно о состоянии пострадавшего.

% name% title
В цирке рассказали о состоянии сорвавшегося с высоты акробата

В цирке рассказали о состоянии артиста, который вчера во время выступления сорвался с высоты. Сообщается, что состояние артиста удовлетворительное. Ему не понадобилась медицинская помощь.

"Это происшествие очередной раз доказывает, что в цирке всё по настоящему. У артиста цирка не бывает второго дубля. Но мы на то и профессионалы, чтобы превозмогая боль и слезы, нести в массы настоящее искусство", - пишут представители цирка.

Сам артист благодарит зрителей за поддержку и беспокойство, рассказывает, что обошлось без переломов.

24 октября в цирке, приехавшем на гастроли в Калугу, произошёл несчастный случай.

Как рассказали очевидцы, во время номера один из акробатов сорвался с высоты и упал на манеж. Его сразу же унесли за кулисы, номер продолжился. Во время антракта зрителей успокоили, что с артистом всё хорошо.

"Все произошло быстро, думаю, не все дети поняли, что случилось. Его сразу унесли за кулисы не прерывая представления, второй акробат доиграл номер. А в начале антракта объявили, что с парнем все хорошо", - рассказала Юлия, одна из очевидцев.

В цирке порталу Kaluga-poisk.ru подтвердили произошедшее и пообещали в ближайшее время прокомментировать ситуацию.

акробат несчастный случай номер упал
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы любите цирк?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Легких облачков: Умер получивший ожоги 80% тела 12-летний мальчик
16:19 25-10-2020
Легких облачков: Умер получивший ожоги 80% тела 12-летний мальчик
БердскКрасиво засыпанный первым снегом лес на берегу хмурого Обского моря в Бердске сняли на фото и видео
16:08 25-10-2020
Красиво засыпанный первым снегом лес на берегу хмурого Обского моря в Бердске сняли на фото и видео
Снова рост зараженных и жертв COVID-19 за сутки на 25 октября в России
15:49 25-10-2020
Снова рост зараженных и жертв COVID-19 за сутки на 25 октября в России
Перевели на дистанционку почти на месяц все школы Кузбасса
15:23 25-10-2020
Перевели на дистанционку почти на месяц все школы Кузбасса
Сорвался с высоты акробат приехавшего на гастроли цирка: Второго дубля не бывает
15:16 25-10-2020
Сорвался с высоты акробат приехавшего на гастроли цирка: Второго дубля не бывает
БердскВ очередях на СТО давятся автомобилисты Бердска после снегопада. Пример "переобувания" показал вице-мэр Захаров
15:01 25-10-2020
В очередях на СТО давятся автомобилисты Бердска после снегопада. Пример
Куда поедут встречать Новый год россияне? В списке есть Новосибирск
14:31 25-10-2020
Куда поедут встречать Новый год россияне? В списке есть Новосибирск
БердскСкончались и заразились: Поражают цифры по коронавирусу на 25 октября в Новосибирской области 1
14:12 25-10-2020
Скончались и заразились: Поражают цифры по коронавирусу на 25 октября в Новосибирской области
Тратить деньги на санаторный отдых работников разрешил работодателям Мишустин
13:54 25-10-2020
Тратить деньги на санаторный отдых работников разрешил работодателям Мишустин
Видео с места убийства отца пилота "Формулы-1" опубликовал СК: Стреляли с другого берега реки
13:43 25-10-2020
Видео с места убийства отца пилота