Сорвался с высоты акробат приехавшего на гастроли цирка: Второго дубля не бывает

Упавшего на манеж артиста унесли за кулисы. В воскресенье стало известно о состоянии пострадавшего.

В цирке рассказали о состоянии сорвавшегося с высоты акробата

В цирке рассказали о состоянии артиста, который вчера во время выступления сорвался с высоты. Сообщается, что состояние артиста удовлетворительное. Ему не понадобилась медицинская помощь.

"Это происшествие очередной раз доказывает, что в цирке всё по настоящему. У артиста цирка не бывает второго дубля. Но мы на то и профессионалы, чтобы превозмогая боль и слезы, нести в массы настоящее искусство", - пишут представители цирка.

Сам артист благодарит зрителей за поддержку и беспокойство, рассказывает, что обошлось без переломов.

24 октября в цирке, приехавшем на гастроли в Калугу, произошёл несчастный случай.

Как рассказали очевидцы, во время номера один из акробатов сорвался с высоты и упал на манеж. Его сразу же унесли за кулисы, номер продолжился. Во время антракта зрителей успокоили, что с артистом всё хорошо.

"Все произошло быстро, думаю, не все дети поняли, что случилось. Его сразу унесли за кулисы не прерывая представления, второй акробат доиграл номер. А в начале антракта объявили, что с парнем все хорошо", - рассказала Юлия, одна из очевидцев.

В цирке порталу Kaluga-poisk.ru подтвердили произошедшее и пообещали в ближайшее время прокомментировать ситуацию.