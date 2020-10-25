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Перевели на дистанционку почти на месяц все школы Кузбасса

15:23 25.10.2020 Фото: pexels.com
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Вузам рекомендовано вернуться к дистанционным занятиям. Работодатели обязаны перевести не мене 30% сотрудников на удаленный режим. Ограничения ужесточают.

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В Кемеровской области все школы перевели на дистанционное обучение
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Снова рост зараженных и жертв COVID-19 за сутки на 25 октября в РоссииПеревели на дистанционку почти на месяц все школы КузбассаЕщё 220 новостей

Все средние общеобразовательные учреждения Кемеровской области с 26 октября переводят на дистанционное обучение. Предположительно такой режим продлится до 22 ноября. С понедельника в регионе запустят горячую линию по онлайн-обучению, передает РГ.

В пресс-центре регионального правительства это объяснили "продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции".

О дополнительных мерах, принимаемых для безопасности жителей области, говорится в соответствующем распоряжении губернатора области Сергея Цивилева.

Также отмечено, что высшим учебным заведениям рекомендовано вернуться к дистанционным занятиям. Работодатели обязаны перевести не мене 30 процентов сотрудников на удаленный режим.

На самоизоляции должны находиться жители Кузбасса в возрасте 65 лет и старше.

Официальные физкультурные и спортивные соревнования до 22 ноября должны проводиться без зрителей, а кафе, рестораны и другие заведения общепита закрываться с 22:00 до 08:00 часов.

В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности.

По данным регионального оперативного штаба, на 25 октября в Кузбассе зарегистрирован 14 351 случай заражения коронавирусом, в том числе 173 случая за минувшие сутки.

дистанционное обучение коронавирус распространение режим повышенной готовности школы
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