Перевели на дистанционку почти на месяц все школы Кузбасса

Вузам рекомендовано вернуться к дистанционным занятиям. Работодатели обязаны перевести не мене 30% сотрудников на удаленный режим. Ограничения ужесточают.

В Кемеровской области все школы перевели на дистанционное обучение

Все средние общеобразовательные учреждения Кемеровской области с 26 октября переводят на дистанционное обучение. Предположительно такой режим продлится до 22 ноября. С понедельника в регионе запустят горячую линию по онлайн-обучению, передает РГ.

В пресс-центре регионального правительства это объяснили "продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции".

О дополнительных мерах, принимаемых для безопасности жителей области, говорится в соответствующем распоряжении губернатора области Сергея Цивилева.

Также отмечено, что высшим учебным заведениям рекомендовано вернуться к дистанционным занятиям. Работодатели обязаны перевести не мене 30 процентов сотрудников на удаленный режим.

На самоизоляции должны находиться жители Кузбасса в возрасте 65 лет и старше.

Официальные физкультурные и спортивные соревнования до 22 ноября должны проводиться без зрителей, а кафе, рестораны и другие заведения общепита закрываться с 22:00 до 08:00 часов.

В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности.

По данным регионального оперативного штаба, на 25 октября в Кузбассе зарегистрирован 14 351 случай заражения коронавирусом, в том числе 173 случая за минувшие сутки.