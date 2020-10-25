Снова рост зараженных и жертв COVID-19 за сутки на 25 октября в России

В России нарастающим итогом зарегистрировано 1 513 877 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период в стране умерли от коронавируса 26 050 человек. Список регионов.

В России выявлены еще 16 710 случаев заражения коронавирусом

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 16 710 случаев в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье, 25 октября.

Накануне в РФ было зарегистрировано 16 521 случаев, в пятницу - 17 340 новых случаев COVID-19 (это был максимум за все время пандемии).

В Москве за сутки коронавирус выявлен еще у 4 455 человек. Выздоровели 2 614 человек, скончались 68 пациентов.

За сутки в целом по стране умерли 229 человек, вылечились 7 704 пациента. В России нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 513 тыс. 877 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период по России умерли 26 050 человек. Количество выписанных за весь период составило 1 млн 138 тыс. 522 человека.

Заболеваемость в регионах

Распределение новых случаев COVID-19 за сутки по субъектам выглядит так: Санкт-Петербург - 709, Московская область - 491, Нижегородская область - 396, Ростовская область - 306, Архангельская область - 286, Свердловская область - 276, Красноярский край - 271, Воронежская область - 269, Крым - 255, Забайкальский край - 236, Бурятия - 215, Коми - 209, Иркутская область - 208, Алтайский край - 207, Ульяновская область - 197, Ханты-Мансийский АО - 195, Волгоградская область - 193, Республика Алтай - 192, Мурманская, Омская и Саратовская области - по 189.

На Томскую область пришлись 187 случаев, на Ставропольский край - 183, на Новосибирскую область -181, на Ямало-Ненецкий АО и Хабаровский край - по 179, на Якутию - 178, на Пензенскую область - 177, на Кемеровскую область - 174, на Оренбургскую область - 172, на Приморский край - 167, на Пермский край -153, на Самарскую область -147, на Кировскую область - 143, на Брянскую область - 141, на Тверскую и Тюменскую области - по 139. Еще 136 новых пациентов зарегистрированы в Челябинской области, в Краснодарском крае - 130, в Ленинградской области - 125, в Удмуртии - 124, в Хакасии - 119, в Ярославской области - 118, в Орловской области - 116, в Астраханской области - 115, в Карелии - 112, в Курской и Псковской областях - 110, в Амурской и Ивановской областях - по 108, в Рязанской области - 107, в Калужской области - 102, в Белгородской области - 101, в Костромской области - 100.

В остальных регионах России суточный прирост за минувшие сутки составил менее 100 случаев.