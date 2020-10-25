Красиво засыпанный первым снегом лес на берегу хмурого Обского моря в Бердске сняли на фото и видео

На пару дней улицы города и бердский лес присыпало снегом. Но синоптики обещают потепление и дождь смоет снежный покров. А пока есть возможность полюбоваться.

Бердский лес после первого снега. 24 октября 2020

В субботу, 24 октября, в Бердске выпал первый "серьезный" снег. Почти весь день шел снегопад, который образовал небольшой снежный покров. Поскольку в ночь на 25 октября в Бердске столбик термометра опускался до отметки -7 градусов, снег не растаял.

Читатели "Курьер. Среда. Бердск" поделились фото и видео, как выглядит засыпанный снегом бердский лес на побережье Обского моря. Красиво. Само водохранилище имеет устрашающий вид - волны и хмурый оттенок.

Впрочем, синоптики обещают потепление и дожди в ближайшее дни. Поэтому, скорее всего, они смоют первый снег, превратив лес и городские улицы в грязное пространство.

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