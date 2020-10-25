25.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Красиво засыпанный первым снегом лес на берегу хмурого Обского моря в Бердске сняли на фото и видео

16:08 25.10.2020 Фото: Читателей Курьер. Среда. Бердск
3

На пару дней улицы города и бердский лес присыпало снегом. Но синоптики обещают потепление и дождь смоет снежный покров. А пока есть возможность полюбоваться.

% name% title
Бердский лес после первого снега. 24 октября 2020

В субботу, 24 октября, в Бердске выпал первый "серьезный" снег. Почти весь день шел снегопад, который образовал небольшой снежный покров. Поскольку в ночь на 25 октября в Бердске столбик термометра опускался до отметки -7 градусов, снег не растаял.

Читатели "Курьер. Среда. Бердск" поделились фото и видео, как выглядит засыпанный снегом бердский лес на побережье Обского моря. Красиво. Само водохранилище имеет устрашающий вид - волны и хмурый оттенок.

Впрочем, синоптики обещают потепление и дожди в ближайшее дни. Поэтому, скорее всего, они смоют первый снег, превратив лес и городские улицы в грязное пространство.

_______________________________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны номер 8953-878-90-10 WhatsApp "Курьер. Среда. Бердск" и подписывайтесь на аккаунт в instagram на kurersreda.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

% name% title

% name% title

% name% title

% name% title
% name% title
% name% title
% name% title
% name% title
% name% title
% name% title
% name% title
% name% title
% name% title
% name% title
% name% title
% name% title
Бердский лес волны первый снег побережье
Мнение читателей
3
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы замечаете красоту вокруг?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскИз горящей квартиры через окно спасли женщину по автолеснице на ул. Гранитной в Бердске
18:12 25-10-2020
Из горящей квартиры через окно спасли женщину по автолеснице на ул. Гранитной в Бердске
Бердск«Только деньги собираем»: Отказываются выполнять приказ об очистке территорий от снега и льда магазины Бердска, заявил вице-мэр Захаров
17:53 25-10-2020
«Только деньги собираем»: Отказываются выполнять приказ об очистке территорий от снега и льда магазины Бердска, заявил вице-мэр Захаров
Провалилась 2-летняя девочка в 3-метровый открытый колодец и сломала височную кость
17:19 25-10-2020
Провалилась 2-летняя девочка в 3-метровый открытый колодец и сломала височную кость
Феминистка задрала юбку перед Зеленским: белья на ней не было. Смотрите видео 1
16:54 25-10-2020
Феминистка задрала юбку перед Зеленским: белья на ней не было. Смотрите видео
Какой сегодня церковный праздник? Категорические запреты в воскресенье 25 октября
16:44 25-10-2020
Какой сегодня церковный праздник? Категорические запреты в воскресенье 25 октября
БердскСколько тысяч пациентов с COVID-19 и с подозрением на него лежат на 25 октября в больницах Новосибирской области?
16:40 25-10-2020
Сколько тысяч пациентов с COVID-19 и с подозрением на него лежат на 25 октября в больницах Новосибирской области?
Легких облачков: Умер получивший ожоги 80% тела 12-летний мальчик
16:19 25-10-2020
Легких облачков: Умер получивший ожоги 80% тела 12-летний мальчик
БердскКрасиво засыпанный первым снегом лес на берегу хмурого Обского моря в Бердске сняли на фото и видео
16:08 25-10-2020
Красиво засыпанный первым снегом лес на берегу хмурого Обского моря в Бердске сняли на фото и видео
Снова рост зараженных и жертв COVID-19 за сутки на 25 октября в России
15:49 25-10-2020
Снова рост зараженных и жертв COVID-19 за сутки на 25 октября в России
Перевели на дистанционку почти на месяц все школы Кузбасса 1
15:23 25-10-2020
Перевели на дистанционку почти на месяц все школы Кузбасса