Легких облачков: Умер получивший ожоги 80% тела 12-летний мальчик

Врачи полтора месяца боролись за его жизнь. На каком-то этапе ребенку пришлось ампутировать пальцы левой руки. Возможно, пошутили товарищи.

Не стало мальчика, получившего 80% ожогов тела

Печальным известием поделились в социальных сетях друзья семьи мальчика Даниила, который в начале сентября на отдыхе в селе Карамышево получил 80 % ожогов тела, разводя костер при помощи бензина. Подростка не стало вечером 23 октября.

Как сообщает LipetskMedia, 12-летнего мальчика для дальнейшего лечения перевезли из Липецка в Нижний Новгород в специализированный детский ожоговый центр. Врачи полтора месяца боролись за его жизнь. На каком-то этапе мальчику пришлось ампутировать пальцы левой руки.

К сожалению, повреждения были очень серьезные и открытые, и скорее всего, организм Даниила не справился с бактериальной и вирусной средой после многочисленных перевязок и пластической операции.

По предварительной версии следствия, 4 сентября подросток играл со своими ровесниками в селе Карамышево Грязинского района и случайно облился бензином из бака своего мопеда. Позже ребята решили развести костёр и подожгли траву. Когда 12-летний мальчик подошёл близко к костру, его одежда моментально вспыхнула. Остальные ребята принялись его тушить и вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

По неофициальной версии, мальчик стал жертвой злой шутки товарищей. Якобы после того как школьник облился бензином, кто-то бросил в него спичку. От чего ребенок моментально вспыхнул.