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Сколько тысяч пациентов с COVID-19 и с подозрением на него лежат на 25 октября в больницах Новосибирской области?

16:40 25.10.2020 Фото: pexels.com
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Плюс к этому свыше 3300 человек находятся под медицинским наблюдением. Им тоже могут подтвердить диагноз "коронавирусная инфекция". В Бердске за сутки выявили 15 зараженных - это абсолютный рекорд.

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Поражают цифры по коронавирусу в Новосибирской области

По данным оперативного штаба, на утро 25 октября в регионе зарегистрирован 16 221 случай инфицирования коронавирусом (+181 за минувшие сутки), в том числе у 1 016 детей. 13 593 человека выписаны с выздоровлением (+55 за сутки).

Скончались еще три пациента: женщины в возрасте 64 года, 73 года и 77 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 560 человек, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

В отделениях интенсивной терапии находятся 138 человек. На ИВЛ – 31 пациент.

Всего госпитализирован 71 ребенок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3 955.

В больницы районов области госпитализированы 1 277 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом. Таким образом, всего в ковидных госпиталях региона лежат 5303 пациента.

Всего в Новосибирской области провели 662 123 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 3 326 жителей области, 52 016 человек сняты с меднаблюдения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за последние 24 часа в Бердске выявили 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это абсолютный суточный рекорд за все время пандемии. На 25 октября в Бердске зарегистрировано 433 заболевших.

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