Какой сегодня церковный праздник? Категорические запреты в воскресенье 25 октября

По народным приметам на 25 октября нельзя было спрашивать, кто пришел, если в дверь постучали

В православном календаре 25 октября — день памяти святых мучеников Прова, Тараха и Андроника, пострадавших за веру в начале IV века.

25 октября в народном календаре именуется день Прова. Считается, что сегодня категорически запрещено обижать кого-либо и ссориться. В противном случае счастья вам не видать никогда.

По народным приметам на 25 октября нельзя было спрашивать, кто пришел, если в дверь постучали. Хозяйки варили кашу, потому что крупа была многим похожа на звезды на небе. Кушали кашу с вареньем и маслом.

Нельзя 25 октября заниматься домашними делами. К примеру, стирать, белить что-то, выбивать постельное белье. А еще не следует громко смеяться, спорить и переедать. Сохраняйте спокойствие и все будет хорошо.

Строго нельзя обижать животных, пинать их и издеваться.

Источник: izvmor.ru