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Какой сегодня церковный праздник? Категорические запреты в воскресенье 25 октября

16:44 25.10.2020 Фото: pxhere.com
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Нельзя 25 октября заниматься домашними делами.

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По народным приметам на 25 октября нельзя было спрашивать, кто пришел, если в дверь постучали
Сюжет: Православные обряды
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Какой сегодня церковный праздник? Категорические запреты в воскресенье 25 октябряКакой сегодня церковный праздник? Что строго нельзя делать 24 октября 2020 годаЕщё 353 новостей

В православном календаре 25 октября — день памяти святых мучеников Прова, Тараха и Андроника, пострадавших за веру в начале IV века.

25 октября в народном календаре именуется день Прова. Считается, что сегодня категорически запрещено обижать кого-либо и ссориться. В противном случае счастья вам не видать никогда.

По народным приметам на 25 октября нельзя было спрашивать, кто пришел, если в дверь постучали. Хозяйки варили кашу, потому что крупа была многим похожа на звезды на небе. Кушали кашу с вареньем и маслом.

Нельзя 25 октября заниматься домашними делами. К примеру, стирать, белить что-то, выбивать постельное белье. А еще не следует громко смеяться, спорить и переедать. Сохраняйте спокойствие и все будет хорошо.

Строго нельзя обижать животных, пинать их и издеваться.

Источник: izvmor.ru

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