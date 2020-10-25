Феминистка задрала юбку перед Зеленским: белья на ней не было. Смотрите видео

16:54
25.10.2020
Фото: Скриншот
Активистку движения Femen быстро скрутили. Ее задержали. Президент Украины отправился голосовать на местных выборах в сопровождении жены и охраны.
Полиция задержала активистку движения Femen, оголившуюся перед Владимиром Зеленским.
Инцидент произошел у участка, куда украинский президент и его супруга пришли, чтобы проголосовать на местных выборах, передает НТВ.
Девушка выбежала из-за ограждения и задрала юбку (белья на активистке Femen не было). После этого девушка была задержана.
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От редакции
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