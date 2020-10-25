Феминистка задрала юбку перед Зеленским: белья на ней не было. Смотрите видео

Активистку движения Femen быстро скрутили. Ее задержали. Президент Украины отправился голосовать на местных выборах в сопровождении жены и охраны.

Активистку движения Femen, оголившуюся перед Зеленским, задержали

Полиция задержала активистку движения Femen, оголившуюся перед Владимиром Зеленским.

Инцидент произошел у участка, куда украинский президент и его супруга пришли, чтобы проголосовать на местных выборах, передает НТВ.

Девушка выбежала из-за ограждения и задрала юбку (белья на активистке Femen не было). После этого девушка была задержана.