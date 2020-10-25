Провалилась 2-летняя девочка в 3-метровый открытый колодец и сломала височную кость

Ребенок бегал по первому снегу в парке и вдруг исчез. СК предстоит установить организацию, отвечающую за обеспечение безопасности коммунальных объектов.

Девочка, упавшая в колодец в Барнауле, получила перелом височной кости

Следователи в Алтайском крае проводят проверку в связи с падением двухлетней девочки в канализационный колодец в парковой зоне в Барнауле. В результате происшествия ребенок получил перелом височной кости. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Вечером 24 октября девочка упала в открытый люк ливневой канализации. При осмотре у ребенка диагностирован перелом височной кости головы, проводится доследственная проверка. Следователям предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, установить организацию, отвечающую за обеспечение безопасности коммунальных объектов", - сообщает пресс-служба.

Как сообщают местные СМИ, на данный момент колодец закрыт. Выясняется, кому он принадлежит и почему люк был открыт.

Сотрудники МЧС спасли двухлетнюю девочку, которая во время прогулки с бабушкой провалилась в колодец глубиной более 3 м в парковой зоне. Из-за опавших листьев и выпавшего снега открытый люк был не заметен.

Малышка бегала по снегу и неожиданно исчезла из виду. Бабушка по следам обнаружила припорошенный листьями и свежим снегом открытый люк ливневой канализации, в которую провалилась внучка.

«Диспетчер сообщил нам о том, что провалившийся в колодец ребенок жива и плачет. Параллельно с сообщением в пожарно-спасательную службу к месту была направлена бригада работников скорой медицинской помощи», — рассказали в ведомстве.

Спасатели использовали лестницу-палку. Спустившись в канализацию они вытащили девочку и попытались успокоить.

После ребенка осмотрели работники скорой помощи. Видимых повреждений они не нашли. Но все оказалось гораздо серьезнее.