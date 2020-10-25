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«Только деньги собираем»: Отказываются выполнять приказ об очистке территорий от снега и льда магазины Бердска, заявил вице-мэр Захаров

17:53 25.10.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Он намерен проверить, есть ли в штате торговых предприятий дворники. По его словам, управляющие компании в большинстве своем навели порядок возле подъездов. Дороги тоже посыпали после первого снегопада.

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ТЦ и магазины Бердска не позаботились о безопасности покупателей на улице, показал объезд города

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, как и обещал, в воскресенье объехал город, чтобы убедиться, насколько выполняют указания по очистке дворов и других территорий от снега и льда. По его словам, далеко не все адекватно отреагировали на первый снегопад, прошедший накануне, 24 октября.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в субботу бригада ЦМУ посыпала бердские дороги пескосоляной смесью. Утром 25 октября повторили, поскольку ночью ударил мороз и на проезжей части появился гололед.

По словам Захарова, управляющие компании и торговые предприятия должны были убрать снег и «обеспечить комфортный проход граждан».

- Будем убирать снег и посыпать пескосоляной смесью. Завтра я буду объезжать город и проверять состояние входных групп в многоквартирных домах, - констатировал Владимир Николаевич, порекомендовав магазинам тоже очистить от снега и посыпать территорию, чтобы не скользила.

Но ни один из бердких объектов торговли не позаботился о своих покупателях, заявил «Курьер. Среда. Бердск» 25 октября вице-мэр.

- Большинство управляющих компаний имеют запас пескосоляной смеси и провели обработку входных групп домов, чтобы жителям было удобно и безопасно. Магазины, к сожалению, не были замечены в этом. Поэтому еще раз хочу обратиться к собственникам торговых точек: мы все работаем для бердчан, не только деньги собираем, но и обеспечиваем безопасность, - заявил Владимир Николаевич.

Он отметил, что зима, когда бы она не началась, наступает всегда неожиданно. Поэтому он намерен выяснить, есть ли в штате магазинов дворники.
- Но пока посыпки не вижу. Люди ходят по гололеду. Рано или поздно наступит настоящая зима. И к этому должны быть готовы как УК, дорожные службы, так и торговые сети. Сегодняшняя ситуация показала, что магазины вообще не готовы, - высказался Захаров, пообещав продолжить проверки состояния городских улиц.

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