Из горящей квартиры через окно спасли женщину по автолеснице на ул. Гранитной в Бердске

В результате пожара одна из квартир выгорела полностью. До приезда пожарных самостоятельно вышли 15 человек. С 3-го этажа эвакуирована женщина при помощи спасательных устройств.

Выгорела квартира в доме на ул. Гранитной в Бердске

В Бердске произошел пожар в жилом доме, сообщили в воскресенье в правлении МЧС по Новосибирской области.

25 октября в 04:19 на ул. Гранитной в Бердске произошло возгорание в многоквартирном доме.

В результате пожара в одной из квартир огнем повреждена мебель, домашние вещи, пластиковое окно.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений из подъезда самостоятельно эвакуировались 15 человек. Личным составом из квартиры спасена женщина по автолестнице.

С 3-го этажа эвакуирована женщина при помощи спасательных устройств. Ликвидировали пожар в 05:05.

На тушение привлекались 3 единицы техники и 9 человек личного состава, работало 1 звено газодымозащитной службы.

Причины пожара и ущерб установят дознаватели бердского отдела надзорной деятельности. О пострадавших не сообщается.