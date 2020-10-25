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Турецкий спецназ нашла Армения в Нагорном Карабахе

18:25 25.10.2020 Фото: Википедии
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Армянские власти не раз говорили, что в конфликте на стороне Азербайджана участвуют иностранные бойцы, в том числе турецкие военные и боевики, которых Анкара завозит из Сирии.

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Армения нашла турецкий спецназ в Нагорном Карабахе

У Еревана есть доказательства того, что в боях в Карабахе участвует турецкий спецназ, заявили в Генпрокуратуре Армении.

В ведомстве подчеркнули, что располагают «фактическими доказательствами» того, что турецкий спецназ с августа обучал азербайджанских военных и принимал участие в боевых действиях в Карабахе.

Отметим, что ранее армянские власти не раз говорили, что в конфликте на стороне Азербайджана участвуют иностранные бойцы, в том числе турецкие военные и боевики, которых Турция завозит из Сирии.

В Баку эту информацию опровергали, а в Анкаре заявляли, что рассмотрят запрос Азербайджана о военной помощи, если он поступит. В МИД РФ же отмечали, что у Москвы есть данные о сирийских боевиках в Нагорном Карабахе.

азербайджан Армения боевики конфликт спецназ
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