25.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

В список погранпунктов для въезда в Россию по электронной визе вошел Новосибирск

18:40 25.10.2020 Фото: pixabay.com
0

Список будет дополняться по мере оснащения пограничных пунктов необходимым оборудованием.

% name% title
В Новосибирске есть погранпункт

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень из 29 пограничных пунктов, через которые иностранные граждане смогут въезжать в Россию по электронной визе. В список включены в том числе международные аэропорты в Белгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре и Санкт-Петербурге. Список будет дополняться по мере оснащения погранпунктов необходимым оборудованием.

Единая электронная виза начнет действовать по всей стране со следующего года. Срок пребывания по ней в России для иностранных граждан будет увеличен вдвое по сравнению с этапом пилотного проекта - с 8 до 16 дней, а срок оформления займет не более четырех дней.

аэропорты коронавирус электронная виза
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Часто пересекаете границу?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Глава Мичуринского сельсовета улетела в Крым
20:12 25-10-2020
Глава Мичуринского сельсовета улетела в Крым
В список погранпунктов для въезда в Россию по электронной визе вошел Новосибирск
18:40 25-10-2020
В список погранпунктов для въезда в Россию по электронной визе вошел Новосибирск
Турецкий спецназ нашла Армения в Нагорном Карабахе
18:25 25-10-2020
Турецкий спецназ нашла Армения в Нагорном Карабахе
БердскИз горящей квартиры через окно спасли женщину по автолеснице на ул. Гранитной в Бердске
18:12 25-10-2020
Из горящей квартиры через окно спасли женщину по автолеснице на ул. Гранитной в Бердске
Бердск«Только деньги собираем»: Отказываются выполнять приказ об очистке территорий от снега и льда магазины Бердска, заявил вице-мэр Захаров 4
17:53 25-10-2020
«Только деньги собираем»: Отказываются выполнять приказ об очистке территорий от снега и льда магазины Бердска, заявил вице-мэр Захаров
Провалилась 2-летняя девочка в 3-метровый открытый колодец и сломала височную кость
17:19 25-10-2020
Провалилась 2-летняя девочка в 3-метровый открытый колодец и сломала височную кость
Феминистка задрала юбку перед Зеленским: белья на ней не было. Смотрите видео 1
16:54 25-10-2020
Феминистка задрала юбку перед Зеленским: белья на ней не было. Смотрите видео
Какой сегодня церковный праздник? Категорические запреты в воскресенье 25 октября
16:44 25-10-2020
Какой сегодня церковный праздник? Категорические запреты в воскресенье 25 октября
БердскСколько тысяч пациентов с COVID-19 и с подозрением на него лежат на 25 октября в больницах Новосибирской области?
16:40 25-10-2020
Сколько тысяч пациентов с COVID-19 и с подозрением на него лежат на 25 октября в больницах Новосибирской области?
Легких облачков: Умер получивший ожоги 80% тела 12-летний мальчик
16:19 25-10-2020
Легких облачков: Умер получивший ожоги 80% тела 12-летний мальчик