Глава Мичуринского сельсовета улетела в Крым

Кто следующий?

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Агролес-поселок:

Экс-жилинспектр, и экс-глава Мичуринского сельсовета Ворсина, не покорив Агролес, улетела поднимать Крым. Кто следующий?

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