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Глава Мичуринского сельсовета улетела в Крым

20:12 25.10.2020
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Кто следующий?

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Агролес-поселок:
Экс-жилинспектр, и экс-глава Мичуринского сельсовета Ворсина, не покорив Агролес, улетела поднимать Крым. Кто следующий?

агролес сельсовет
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