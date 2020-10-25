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Стало известно, в каком возрасте мозг человека достигает пика активности

20:31 25.10.2020 Фото: https://pixabay.com/
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Пиковый уровень когнитивной активности человеческого мозга приходится на 35-летний возраст.

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В возрасте от 35 до 45 этот показатель выходил на плато, а после 45 эффективность начинала понемногу убывать

Пиковый уровень когнитивной активности человеческого мозга приходится на 35-летний возраст. Такой вывод по результатам проведенных исследований сделали немецкие ученые из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана.

Как пишет издание PNAS, публикующее результаты их работы, базой для исследования послужили 24 тысячи шахматных партий, сыгранных за 130-летний период. Изучая ходы, которые делали игроки и сопоставляя их с оптимальной стратегией, которую предлагала компьютерная программа, ученые пришли к выводу, что эффективность игрока достигала своего максимума к 35-летнему возрасту.

В возрасте от 35 до 45 этот показатель выходил на плато, а после 45 эффективность начинала понемногу убывать.

мозг пик активности
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