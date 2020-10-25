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Заготовка овощей: благоприятные и неблагоприятные дни по лунному календарю в ноябре 2020

21:15 25.10.2020 Фото: https://pixnio.com/
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Благоприятные дни лунного календаря для заготовки овощей на ноябрь 2020:
1 ноября (17 -й лунный день), 2 ноября (18 -й лунный день), 5 ноября (21 -й лунный день), 6 ноября.

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Хорошие дни лунного календаря для заготовки овощей на ноябрь 2020

Благоприятные дни лунного календаря для заготовки овощей на ноябрь 2020
1 ноября (17 -й лунный день), 2 ноября (18 -й лунный день), 5 ноября (21 -й лунный день), 6 ноября (22 -й лунный день), 10 ноября (26 -й лунный день), 16 ноября (2 -й лунный день), 21 ноября (7 -й лунный день), 22 ноября (8 -й лунный день), 24 ноября (10 -й лунный день), 25 ноября (11 -й лунный день), 27 ноября (13 -й лунный день), 29 ноября (15 -й лунный день)

Хорошие дни лунного календаря для заготовки овощей на ноябрь 2020

4 ноября (20 -й лунный день), 8 ноября (24 -й лунный день), 12 ноября (28 -й лунный день), 18 ноября (4 -й лунный день), 19 ноября (5 -й лунный день)

Нейтральные дни лунного календаря для заготовки овощей на ноябрь 2020
3 ноября (19 -й лунный день), 7 ноября (23 -й лунный день), 11 ноября (27 -й лунный день), 15 ноября (1 -й лунный день), 17 ноября (3 -й лунный день), 23 ноября (9 -й лунный день), 26 ноября (12 -й лунный день), 30 ноября (16 -й лунный день)

Плохие дни лунного календаря для заготовки овощей на ноябрь 2020
14 ноября (30 -й лунный день), 20 ноября (6 -й лунный день), 28 ноября (14 -й лунный день)
Самые плохие дни лунного календаря для заготовки овощей на ноябрь 2020
9 ноября (25 -й лунный день), 13 ноября (29 -й лунный день)

заготовки овощей лунный календарь на ноябрь 2020
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