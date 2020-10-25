Почему ноги крутит по ночам и они невыносимо болят?

После рабочего дня каждый человек желает лечь в постель и выспаться, но некоторые люди в течение ночи испытывают пульсирующую боль в ногах, их может крутить, что мешает заснуть.

Почему сильно крутит ноги по ночам или возникают болевые ощущения

Почему сильно крутит ноги по ночам или возникают болевые ощущения

После рабочего дня каждый человек желает лечь в постель и выспаться, но некоторые люди в течение ночи испытывают пульсирующую боль в ногах, их может крутить, что мешает заснуть. Хотя напряжение может быть одной из причин, человек может обнаружить, что его ноги беспокоят даже тогда, когда не было трудного дня.

Периферическая нейропатия, которая часто проявляется ночью

Периферическая невропатия (нейропатия) – это результат поражения периферических нервов, который может вызвать боль и онемение в руках и ногах. При периферической невропатии неприятные ощущения начинаются с некоторого онемения в средних пальцах ног и в подушечках стоп после дня, проведенного на ногах. После пробуждения боль обычно уменьшается при ходьбе, но она обычно возвращается после того, как человек снова ложится.

Многие медицинские расстройства были связаны с периферической невропатией, включая:

диабет;

опоясывающий лишай;

некоторые виды рака;

иммунные расстройства;

почечная недостаточность и дефицит витаминов;

использование некоторых отпускаемых по рецепту лекарств.

Хотя конкретную причину трудно определить, врачи знают, что это расстройство вызывает частичное или полное прерывание внутреннего ядра нервного волокна (аксона) в стопе или лодыжке. Во многих случаях у людей с невропатией стопы или лодыжки врачи обнаружили сужение этого канала и утолщение связки, которая сдавливает нервы. В тяжелых случаях хирурги успешно могут декомпрессировать захваченные нервы стопы.

Домашние средства для лечения периферической невропатии включают в себя:

регулярные мягкие упражнения, включая ходьбу, йогу и тайцзи;

здоровое питание с необходимыми витаминами и минералами, которые способствуют общему здоровью. Дефицит витамина В12 был связан с невропатией;

ограничение потребление алкоголя. Исследования показывают, что чрезмерное употребление алкоголя может усугубить периферическую невропатию;

контроль уровня глюкозы в крови при диабете может улучшить состояние.

Неврома Мортона в пальцах ног

Неврома Мортона – это утолщение ткани вокруг нервов, ведущих к пальцам ног. Также называемое межпальцевой невромой, это состояние развивается, когда кости в третьем и четвертом пальце ноги сдавливаются и сдавливают нерв. Этот сдавленный нерв становится воспаленным и увеличенным и может вызвать судороги, онемение, жжение или покалывание. Боль и судороги могут усиливаться по ночам, а также усугубляться ношением неправильно подобранной обуви.

Кроме того, изготовленные на заказ вставки для обуви и ортопедические прокладки также могут облегчить боль и раздражение, поднимая и разделяя кости, тем самым уменьшая давление на нерв. Массаж в болезненной области может быть эффективным в уменьшении боли.

Защемление нерва и боли в ногах

Еще одной причиной необъяснимой боли в ногах ночью, перед сном, может быть защемление нерва. Эта боль в основном усиливается ночью и при сильной нагрузке. Защемление нерва в пятке или лодыжке может быть одной из наиболее распространенных причин хронической боли в пятке. Защемление нерва может произойти из-за повторяющихся движений или из-за удержания тела в одном положении в течение очень длительного периода времени.

Лечение защемленного нерва варьируется в зависимости от тяжести вашей боли. Упражнения для растяжки и укрепления мышц могут помочь, как и избежать повторяющихся или ограничивающих действий, которые вызвали сжатие в первую очередь.

Синдром беспокойных ног

Некоторые люди страдают от синдрома беспокойных ног, который характеризуется непреодолимым желанием двигать ногами, когда они ложатся ночью. Эти люди, как правило, чувствуют боль, покалывание, непроизвольные судорожные движения в ногах и ступнях, которые пробуждают их от сна. Кроме того, синдром беспокойных ног часто неправильно диагностируется. Однако при отсутствии лечения это может негативно повлиять на качество жизни.

Исследования показали, что 1 из каждых 10 человек страдает от синдрома, однако многим приходится жить, не обращаясь за лечением или не будучи диагностированными. Некоторые эксперты также считают, что этот синдром вызван дисбалансом дофамина, химического вещества в организме, которое передает сигналы между мозгом и нервными клетками. Такие состояния, как диабет и беременность, также могут вызвать синдром беспокойных ног.

Идеи для уменьшения проявления синдрома включают ношение компрессионных носков или чулок, сон с подушкой между ног и выполнение простых упражнений на растяжку ног в течение дня.

Источник: http://rsute.ru/