Глупая, ленивая, ревнивая: какие жены быстро надоедают мужьям

Согласно исследованиям журналистов, имеются определенные типы женщин, которые быстро надоедают своим мужьям

Восемь типов жен, которые быстро надоедают своим мужьям

Согласно исследованиям журналистов, имеются определенные типы женщин, которые быстро надоедают своим мужьям. Из-за неправильного поведения женщины в семье, нередко распадаются браки и рушатся даже самые прочные союзы. Чтобы не стать одной из многочисленных страдалиц, женщинам следует ознакомиться с предложенным списком, и вовремя исправить свои недостатки.

Женщина королева-мать

Мужчины терпеть не могут, когда их супруга ведет себя с ними, как мать. Постоянно отчитывая мужа, как нерадивого юнца и произнося фразу «я же тебе говорила», женщина подрывает его самолюбие и авторитет. А потому достаточно многие мужчины после такого решаются на бегство и разрыв отношений.

Растворимая натура

Мужчинам не нравится, когда женщина полностью растворяется в своем муже, забывает о собственных интересах, увлечениях и хобби. Такие жены только и делают, что стараются угодить любимому, боятся потерять его внимание. Изначально такое поведение женушки может привлекать мужчину, но со временем оно станет его невыносимо раздражать.

Требовательные женщины

Женщины, которые часто перегибают палку и ведут себя со своим мужем, как с подчиненным также оказались в списке тех, кого чаще всего бросают мужчины. Женщины такого типа просто полагают, что мужчина им все время что-то должен, но это далеко не так.

Чрезмерно ревнивые женщины

Ревность это в принципе неплохое чувство, когда она умеренна. А вот когда женщина начинает пилить своего мужа и с поводами и без них, тогда дела будут обстоять крайне нехорошо. Большинство мужчин после очередной сцены ревности в действительности идут на измену, чтобы хоть получать за было за что, а не просто так, как говориться.

Женщины-трудоголики

Далеко не многие мужчины способны выдержать рядом с собой жену, у которой трудоголизм просто зашкаливает. Ладно еще, если для семьи наступили трудные времена. Но, если такое рвение к работе возникло на почве собственного эгоизма, то такое вряд ли понравится мужу и оскорбит его чувства.

Ленивые жены

Не зря говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Если супруга не умеет готовить или не хочет выполнять свои обязанности хозяйки дома, то скорее всего муж уйдет от нее. Ведь помимо секса, ему нужно и одеваться, и питаться.

Глупые жены

Как правило, глупеют жены уже после брака, например когда уходят в декрет. Женщина перестает ухаживать за собой, не читает никаких новы познавательных книг. Она просто погружается в мир пеленок и подгузников, а мужчине не нравится, когда его супруга даже на элементарную шутку ответить не может, поскольку не понимает ее смысла.

Алчные женщины

Алчных женщин видно за версту. Им всегда всего мало и все не так. То шуба не из песца, то бриллиант в кольце слишком маленький и т. п. Никакой благодарности и радости, только одно недовольство и раздражение.

Источник: http://rsute.ru