26 октября - Международный день школьных библиотек: Красивые поздравления с важным праздником

В рамках Дня школьных библиотек проводятся мероприятия по сбору книг от добровольцев.

Международный день школьных библиотек появился в реестре праздников в 1999 году

Международный день школьных библиотек появился в реестре праздников в 1999 году по инициативе ЮНЕСКО. С тех пор его ежегодно отмечали каждый четвертый понедельник октября. Но в 2008 году на смену одному праздничному дню пришел Месячник школьных библиотек. Теперь каждая организация может выбрать любой подходящий день для проведения праздника и мероприятий.

Главной целью месячника является привлечение общественного внимания к школьным библиотекам, нуждающимся в регулярном пополнении запасов классической и современной литературы. В рамках Дня школьных библиотек проводятся мероприятия по сбору книг от добровольцев, встречи с авторами произведений и интересными людьми, литературные презентации, профессиональные конференции и конкурсы.

Этот праздник не простой,



Он международный.Вместе мы встречаем ДеньБиблиотеки школьной.

Ждут учебники ребят,

Классики скучают,

Книги выстроились в ряд,

Знания сохраняют.

Будьте частыми гостями



Вы в библиотеке,И раскроют книги вамВсе свои секреты.

Планшеты, компьютеры, смарты, айфоны —

Сегодня все школьники с ними знакомы!

Но как ни стремителен времени бег —

Учиться не сможем без библиотек!

Учебники здесь поселились гурьбой,



И нам не пройти мимо книги с тобой.Не клавиши жмем, а листаем страницы.Без книг ничему нам не научиться,Ведь книгу с душою писал человек.Прославим же День школьных библиотек!

Сегодня замечательный праздник — международный день школьных библиотек. Библиотека открывает школьнику безграничный мир книги, дает возможность познакомиться с выдающимися произведениями художественной литературы, прививает любовь к чтению. В профессиональный праздник мы желаем всем работникам школьных библиотек удачи в делах, хорошего настроения и благодарных читателей.

Школьная библиотека —

Удивительное место!



Для любого человекаЗдесь найдутся интересы.

И учебники, и книги —

Кладезь знаний и событий,

Здесь возможно без сомненья

Сделать миллионы открытий!

Все ответы и подсказки

Здесь найдешь ты без труда!



Веришь здесь в мечту и в сказкуШкола, книга — навсегда!

В нашей школе есть библиотекарь,

Она книги детям выдает,

Нет спокойнее, мудрее человека,

Кто приходит — всех она поймет.

В этот славный день международный,

Мы вас поздравляем от души,



Труд ваш, несомненно, благородный,Пусть проходит в благостной тиши.

Пусть вас очень сильно любят дети,

Ценят сердце доброе всегда,

Будет мир в душе и на планете,

И не будет горя никогда!

В школе есть святое место —

Знаний дом, обитель книг.



Там всегда нам интересно,Там — всегда счастливый миг!

Там любовь и приключенья,

Там интриги и друзья.

Там истории, сомненья,

Все животные, князья...

Мы бежим туда, как в сказку,

Это рай для человека!



Кульминация, развязка...Это всё — библиотека!

Библиотека — это клад,

В ней знания золотом блестят!

Пускай читают чаще книжки

В нашей школе все детишки,

А для того в библиотеку

Мы ждем любого человека,



Который хочет развиватьсяИ постоянно обучаться,Ведь знаний свет безумно важен,А мрак невежества так страшен,Чтоб не попасть во тьму навеки,Ступайте все в библиотеки!

Есть в школе тихий мирный край,

Здесь даже воздух затаился,



Здесь кладезь мудрости разлился,Её безмеренно черпай.

Есть в школе тихий мирный край,

Здесь все учебники хранятся,

Здесь книги долго не пылятся,

Бери на радость и читай.

Есть в школе тихий мирный край,

Его зовут библиотека,



Там неуч станет человеком,И ты его не забывай!

Библиотека школьная —

Хранительница знаний,

До потолка наполненная

Множеством изданий.

И пусть еще десятки лет

Учеников встречает,



На все вопросы даст ответИ знания вселяет.

Кто всем школьникам поможет?

Кто подскажет нужный том?

Кто, по автору лишь, сможет

Книгу подобрать, притом?

Это наш библиотекарь!

Отвечаем в тот же миг,



Поздравляем и желаемДобрых дней и ярких книг.

Книги учат нас видеть истину,

Понимать настоящие ценности.

Они делятся важными мыслями

Из прошлого и современности.

Мы знакомились с этими книгами

В школьных библиотеках.



И хотим мы сказать им спасибо.Они делали нас человеком.

Источник: pozdravok.ru