26 октября - Международный день школьных библиотек: Красивые поздравления с важным праздником

Международный день школьных библиотек появился в реестре праздников в 1999 году по инициативе ЮНЕСКО. С тех пор его ежегодно отмечали каждый четвертый понедельник октября. Но в 2008 году на смену одному праздничному дню пришел Месячник школьных библиотек. Теперь каждая организация может выбрать любой подходящий день для проведения праздника и мероприятий.
Главной целью месячника является привлечение общественного внимания к школьным библиотекам, нуждающимся в регулярном пополнении запасов классической и современной литературы. В рамках Дня школьных библиотек проводятся мероприятия по сбору книг от добровольцев, встречи с авторами произведений и интересными людьми, литературные презентации, профессиональные конференции и конкурсы.
Этот праздник не простой,
Вместе мы встречаем День
Библиотеки школьной.
Ждут учебники ребят,
Классики скучают,
Книги выстроились в ряд,
Знания сохраняют.
Будьте частыми гостями
И раскроют книги вам
Все свои секреты.
Планшеты, компьютеры, смарты, айфоны —
Сегодня все школьники с ними знакомы!
Но как ни стремителен времени бег —
Учиться не сможем без библиотек!
Учебники здесь поселились гурьбой,
Не клавиши жмем, а листаем страницы.
Без книг ничему нам не научиться,
Ведь книгу с душою писал человек.
Прославим же День школьных библиотек!
Сегодня замечательный праздник — международный день школьных библиотек. Библиотека открывает школьнику безграничный мир книги, дает возможность познакомиться с выдающимися произведениями художественной литературы, прививает любовь к чтению. В профессиональный праздник мы желаем всем работникам школьных библиотек удачи в делах, хорошего настроения и благодарных читателей.
Школьная библиотека —
Удивительное место!
Здесь найдутся интересы.
И учебники, и книги —
Кладезь знаний и событий,
Здесь возможно без сомненья
Сделать миллионы открытий!
Все ответы и подсказки
Здесь найдешь ты без труда!
Школа, книга — навсегда!
В нашей школе есть библиотекарь,
Она книги детям выдает,
Нет спокойнее, мудрее человека,
Кто приходит — всех она поймет.
В этот славный день международный,
Мы вас поздравляем от души,
Пусть проходит в благостной тиши.
Пусть вас очень сильно любят дети,
Ценят сердце доброе всегда,
Будет мир в душе и на планете,
И не будет горя никогда!
В школе есть святое место —
Знаний дом, обитель книг.
Там — всегда счастливый миг!
Там любовь и приключенья,
Там интриги и друзья.
Там истории, сомненья,
Все животные, князья...
Мы бежим туда, как в сказку,
Это рай для человека!
Это всё — библиотека!
Библиотека — это клад,
В ней знания золотом блестят!
Пускай читают чаще книжки
В нашей школе все детишки,
А для того в библиотеку
Мы ждем любого человека,
И постоянно обучаться,
Ведь знаний свет безумно важен,
А мрак невежества так страшен,
Чтоб не попасть во тьму навеки,
Ступайте все в библиотеки!
Есть в школе тихий мирный край,
Здесь даже воздух затаился,
Её безмеренно черпай.
Есть в школе тихий мирный край,
Здесь все учебники хранятся,
Здесь книги долго не пылятся,
Бери на радость и читай.
Есть в школе тихий мирный край,
Его зовут библиотека,
И ты его не забывай!
Библиотека школьная —
Хранительница знаний,
До потолка наполненная
Множеством изданий.
И пусть еще десятки лет
Учеников встречает,
И знания вселяет.
Кто всем школьникам поможет?
Кто подскажет нужный том?
Кто, по автору лишь, сможет
Книгу подобрать, притом?
Это наш библиотекарь!
Отвечаем в тот же миг,
Добрых дней и ярких книг.
Книги учат нас видеть истину,
Понимать настоящие ценности.
Они делятся важными мыслями
Из прошлого и современности.
Мы знакомились с этими книгами
В школьных библиотеках.
Они делали нас человеком.
Источник: pozdravok.ru