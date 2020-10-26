Наш сервисный центр с радостью возьмется за любую работу, не только в стенах «Юджина» но и прямо у вас на дому

Некому отвезти технику в сервис центр? Юджин сервис производит ремонт на дому!

Наш сервисный центр с радостью возьмется за любую работу, не только в стенах «Юджина» но и прямо у вас на дому. Если поломка вашей техники не требует срочной реанимации, как это бывает в некоторых случаях, то мастер может вдохнуть в поломанную технику вторую жизнь в вашем жилище.

Во-первых, это удобно, не нужно никуда везти поломанную технику.

Во-вторых, весь процесс работы вы можете контролировать и наблюдать, как техника обретает новую жизнь.

Ждем Вас в нашем Сервисном Центре:

г. Бердск, ул. Первомайская, 7А

По любым вопросам Вы можете обратиться по телефонам (383-41) 3-80-80, 3-83-83, 8-913-904-47-51

Источник: Раздел Юджин-сервис на сайте Весь Бердск