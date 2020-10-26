Только в сапогах: Абсолютно голая певица из Экс-Серебро показала поклонникам аппетитные формы

На фото, которое показала Полина, она позирует совершенно голая - девушка надела только обувь - гигантские серебристые сапоги до бедер.

Российская певица Полина Фаворская, которая после ухода из Серебра поет с группой Favlav, показала полностью обнаженное фото

Российская певица Полина Фаворская показала голы фото из своей интимной фотосессии, и похвалилась поклонникам, что она отлично выглядит и без фотошопа.

Полина Фаворская сняла на видео свои фото, которые показывала на ПК, максимально приблизив камеру к экрану, а видео с комментариями своих ягодиц она разместила в сторис, которые уже не доступны онлайн, сообщает Главред.

"Мне фотки прислали для отбора, и посмотрите - какая у меня красивая попа без фотошопа? Отличная задница. Что у меня может поднять настроение? Что у меня без фотошопа отличная ****", - говорит она.

На фото, которое показала Полина, она позирует совершенно голая - девушка надела только обувь - гигантские серебристые сапоги до бедер.

Таким образом Фаворская показала сочные бедра и ягодицы, которыми особо похвасталась, худенький плоский живот и сексуальную грудь, которую она прикрыла руками.

Еще больше фото Полина показала в Instagram.

"Голая насквозь", - пишет она.

"Мое тело прекрасно", - добавила она.

"Что же ты делаешь, чертовка",

"Опять солистка из серебра показала жопку",

"Воу, почему девушки поворачиваются попой, но это выглядит так красиво? Как это работает?".