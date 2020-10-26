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Красота / Общество

Только в сапогах: Абсолютно голая певица из Экс-Серебро показала поклонникам аппетитные формы

11:56 26.10.2020 Фото: instagram.com
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На фото, которое показала Полина, она позирует совершенно голая - девушка надела только обувь - гигантские серебристые сапоги до бедер.

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Российская певица Полина Фаворская, которая после ухода из Серебра поет с группой Favlav, показала полностью обнаженное фото

Российская певица Полина Фаворская показала голы фото из своей интимной фотосессии, и похвалилась поклонникам, что она отлично выглядит и без фотошопа.

Полина Фаворская сняла на видео свои фото, которые показывала на ПК, максимально приблизив камеру к экрану, а видео с комментариями своих ягодиц она разместила в сторис, которые уже не доступны онлайн, сообщает Главред.

"Мне фотки прислали для отбора, и посмотрите - какая у меня красивая попа без фотошопа? Отличная задница. Что у меня может поднять настроение? Что у меня без фотошопа отличная ****", - говорит она.

На фото, которое показала Полина, она позирует совершенно голая - девушка надела только обувь - гигантские серебристые сапоги до бедер.

Таким образом Фаворская показала сочные бедра и ягодицы, которыми особо похвасталась, худенький плоский живот и сексуальную грудь, которую она прикрыла руками.

Еще больше фото Полина показала в Instagram.

"Голая насквозь", - пишет она.
"Мое тело прекрасно", - добавила она.

"Что же ты делаешь, чертовка",
"Опять солистка из серебра показала жопку",
"Воу, почему девушки поворачиваются попой, но это выглядит так красиво? Как это работает?".

голая певица поклонники тело фигура фото ягодицы Полина Фаворская Instagram Favlav
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