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Красота / Общество

Филлеры и гиалуроновая кислота: Кому противопоказана инъекционная стоматология

12:37 26.10.2020 Фото: pxhere.com
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Врач высшей категории, дерматовенеролог, косметолог, руководитель и организатор Nova Beauty by Dr.Koltunova, старший дерматолог рассказала о случаях, в которых противопоказано делать уколы красоты.

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К каждому вмешательству в естественные процессы организма нужно подходить с умом и только вместе с профессионалами

Все женщины хотят оставаться красивыми и молодыми как можно дольше. Так было всегда. В современном мире это желание не изменилось.

Инъекционная косметология – неотъемлемая часть современных методов омоложения. Она способна решать различные задачи: разглаживать морщины и складки, восполнять недостающие объемы, уменьшать пигментацию, улучшать качество кожи, избавлять от акне.

Конечно, к каждому вмешательству в естественные процессы организма нужно подходить с умом и только вместе с профессионалами. А также помнить о противопоказаниях к уколам красоты.

Врач высшей категории, дерматовенеролог, косметолог, руководитель и организатор Nova Beauty by Dr.Koltunova, старший дерматолог клиники "Борис" Наталья Колтунова рассказала о случаях, в которых противопоказано делать уколы красоты.

"Некоторые болезни являются противопоказаниями к инъекциям красоты. Такие как аутоимунные или онкологические заболевания.

При инфекционных заболеваниях нельзя делать инъекционные процедуры, но с нюансами. Например, ВИЧ-инфицированные люди могут делать инъекции гиалуроновой кислоты.

Что касается беременности и кормления грудью, то это всегда является противопоказанием для уколов красоты", - сообщила Наталья Колтунова.

Источник: clutch.ua

аутоиммунные болезни врач гиалуроновая кислота заболевания противопоказания уколы красоты филлеры Наталья Колтунова Nova Beauty by Dr.Koltunova
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