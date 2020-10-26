Суррогатное материнство: Плюсы и минусы от репродуктолога, священника и психолога

Репродуктолог из лагеря “за” также сказала, что не понимает, почему бесплодие рассматривают, как кару божью.

Есть четкие показания, при которых стоит обратиться к суррогатной маме

Репродуктологи, юристы, психологи и даже священник рассказали “за” и “против” суррогатного материнства в ток-шоу “О чем молчат женщины” на СТБ.

В студию к Оксане Байрак пришла героиня Надежда, для которой помощь суррогатной мамы - последний шанс иметь ребенка. У девушки была сложнейшая операция по трансплантации почки, после чего врачи не дают никаких гарантий безопасной беременности.

Врач-репродуктолог Инна Мороз отметила, что есть четкие показания, при которых стоит обратиться к суррогатной маме:

4 и более неудачных попыток вспомогательных репродуктивных технологий

пороки органов репродуктивной системы

тяжелые соматические заболевания, при которых есть угроза жизни и здоровью мамы.

Что нужно, чтобы воспользоваться услугами суррогатной мамы:

письменное согласие от родителей-заказчиков

пригодные яйцеклетки женщины или сперматозоиды мужчины

выбрать и заключить договор с агеницей, которая ищет суррогатную маму

Юристы настаивают, что родители защищены от всех рисков и опасений - отказаться отдавать новорожденного мама при всех документах не имеет права. Есть четкие соглашения и письменные договоренности между мамой и родителями-заказчиками.

Россия не единственная страна, в которой разрешено суррогатное материнство. Это также и Грузия, Казахстан, ПАР, США (кроме штатов Аризона, Мичиган, Нью-Джерси).

Благодаря этому у тысяч родителей появилась возможность обрести ребенка. Вне зависимости от причин, по которым они не могут самостоятельно зачать малыша. Как например, в случае опасности для жизни главной героини “О чем молчат женщины”.

Важным остается то, что ребенок перенимает гены либо одного из родителей (если один бесплодный), либо сразу обоих, чего не может обеспечить усыновление.

Суррогатная мать согласно договору обязуется соблюдать все строгие правила для безопасности и жизни вынашиваемого малыша. Родители сами выбирают суррогатную маму по физиологическим и психологическим данным.

В лагере “против” выступил священник, который уверяет, что суррогатное материнство разрушает тайну союза мужчины и женщины и тайну зачатия. К тому же по его мнению, третья сторона принимает участие в рождении человеческой жизни, что недопустимо с точки зрения веры.

Он уверен, что в дальнейшем такой способ оплодотворения способен разрушить институт семьи и брака, а женщины используют свое тело для заработка.

Оксана Байрак вступила в полемику со священником и призналась, что и сама проходила через подготовку к суррогатному материнству.

“Я сдавала яйцеклетку. Я проходила так называемую генетическую экспертизу, вместе со своим партнером”, - поделилась Оксана Байрак.

Репродуктолог из лагеря “за” также сказала, что не понимает, почему бесплодие рассматривают, как кару божью.

“Но все же медицина шагает вперед, лечат диабет и гипертонию и церковь не против. Но почему-то, если женщина не может забеременеть или выносить малыша - это грех.”

Однако врач-репродуктолог Екатерина Гонзель отметила, что выступает против таких услуг.

“9 месяцев ребёнок слышит стук сердца матери, а также не знает, что генетически он не ее. После рождения ему не важен момент, чьи яйцеклетки и кому помещались. Младенцу важно оставаться при том же ритме, что и в утробе (дыхание, сердцебиение, голос, тембр). Именно поэтому многие врачи и психологи рекомендуют после родов прикладывать младенца к груди, чтобы он почувствовал родной запах, сердцебиение и голос”, — сказала Екатерина.

Также эксперт отметила, что есть много детских домов, где дети уже рождены и психологически отделены от биологической матери. Там также смело можно реализовать своё право и желание стать родителем.

Перинатальный психолог Марина Вовк возразила Екатерине, ведь мамой женщина становится не за 9 месяцев.

Материнство состоит из нескольких компонентов:

поведенческий - научаемся в период всей жизни, с первых дней мы видим и чувствует, как к нам относится наша мама.

психоэмоциональный - желание стать мамой, психоэмоциональная готовность.

когнитивный - готовимся, читаем, узнаем все о материнстве, родах, воспитании

физиологический - сам процесс беременность и родов.

То есть, мамы, которые обратились за помощью к суррогатной не проходят только через физиологический процесс материнства. Она также отметила, что к ней на прием обращаются беременные девушки, которые боятся рожать, и не хотят ребенка.

Поэтому в материнстве важен не только физиологический компонент. В итоге выпуска героиня приняла решение:

“Я понимаю, что есть много подводных камней. Но благодаря ток-шоу я получила важные знания о подготовке, договорах, генетических исследованиях, и я готова к программе суррогатного материнства”, - сказала Надя.

Источник: clutch.ua