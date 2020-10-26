Какой сегодня праздник? Все события и важные даты на 26 октября 2020 в России и мире

• Праздник приятных неожиданностей (Pleasant Surprise Day)
• Праздник Иверской иконы Божией Матери
• День кутания в пледы
• Intersex Awareness Day
• Праздник граната - Азербайджан
• День и ночь воя на луну (Howl At the Moon Day and Night) - США
• День куриного стейка (National Chicken Fried Steak Day) - США
• День пирога с фаршем (National Mincemeat Pie Day) - США
• День святого Дмитрия Солунского - Греция, Румыния, Болгария
• День труда - Новая Зеландия
• День траура - Ливия
• День вооружённых сил - Бенин
• День Евангелия - Острова Кука
• День мула (National Mule Day) - США
• День Ангама - Науру
• День республики (National Day) - Австрия
• Именины у Вениамина, Златы, Карпа, Никиты, Дмитрия, Люциана
События и даты:
1824 – в Москве официально открылся Малый театр.
1861 – немецкий изобретатель Филипп Рейс во Франкфурте продемонстрировал своё изобретение, которое он назвал телефоном.
1864 – во Франции и Англии Н. А. Телешову выдан патент на проект пассажирского самолёта с паровым двигателем и воздушным винтом.
1898 – спектаклем-трагедией А. К. Толстого «Царь Фёдор Иоаннович» был открыт Московский Художественный общедоступный театр.
1930 – в Ленинграде состоялась премьера балета Дмитрия Шостаковича «Золотой век».
1932 – Иосиф Сталин назвал писателей «инженерами человеческих душ».
1962 - Н. Хрущёв и Дж. Кеннеди договорились о возврате советских кораблей, везущих на Кубу ракеты.
1963 - Хрущёв заявляет о том, что СССР не будет соревноваться с США в том, кто первым высадит человека на Луну.
1968 – старт космического корабля «Союз-3», пилотируемого Г. Т. Береговым.
1978 – Всемирная организация здравоохранения объявляет о том, что вирус оспы уничтожен в природе.
1988 – у берегов Аляски советскими ледоколами освобождены из ледового плена два кита.
1990 – указом президента СССР М. С. Горбачёва введён коммерческий курс рубля к иностранным валютам.
1995 – президент России Ельцин в очередной раз госпитализирован.
2002 – штурм Театрального центра на Дубровке в Москве для освобождения заложников, день смерти 128 зрителей мюзикла «Норд-Ост».
2012 – создана новая операционная система Windows 8.
Источник: my-calend kakoysegodnyaprazdnik