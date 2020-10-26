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Можно ли работать 26 октября в День Иверской иконы Пресвятой Богородицы?

08:13 26.10.2020 Фото: khersonline.net
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Заниматься шитьем и уборкой точно не желательно сегодня.

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День Иверской иконы Пресвятой Богородицы православные и верующие чествуют 26 октября
Сюжет: Православные обряды
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Что можно и нельзя делать в День Иверской иконы Божией Матери 26 октября 2020 года: О чем молиться в этот деньМожно ли работать 26 октября в День Иверской иконы Пресвятой Богородицы?Ещё 356 новостей

День Иверской иконы Пресвятой Богородицы православные и верующие чествуют 26 октября. Иверскую икону называют еще "вратарницей" или "привратнецей".
Она изображает Деву Марию с младенцем. Оригинал ее находится в Иверском монастыре в Греции. Согласно преданию икону написал евангелист Лука - сподвижник апостола Павла.

Что категорически запрещено делать в День Иверской иконы Пресвятой Богородицы?

1. Сквернословие
2. Рукоделие
3. Работа по дому (особенно беременным)
Служители церкви уверяют, что нет греха в работе в этот день. Только вот отмечают, что заниматься шитьем и уборкой не желательно.

Источник: khersonline.net

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