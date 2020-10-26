Можно ли работать 26 октября в День Иверской иконы Пресвятой Богородицы?

Сюжет: Православные обряды
День Иверской иконы Пресвятой Богородицы православные и верующие чествуют 26 октября. Иверскую икону называют еще "вратарницей" или "привратнецей".
Она изображает Деву Марию с младенцем. Оригинал ее находится в Иверском монастыре в Греции. Согласно преданию икону написал евангелист Лука - сподвижник апостола Павла.
Что категорически запрещено делать в День Иверской иконы Пресвятой Богородицы?
2. Рукоделие
3. Работа по дому (особенно беременным)
Служители церкви уверяют, что нет греха в работе в этот день. Только вот отмечают, что заниматься шитьем и уборкой не желательно.
Источник: khersonline.net