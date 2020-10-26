Какой сегодня церковный праздник? Что категорически нельзя делать 26 октября в важный для православных день

Не нужно начинать новые дела в этот день и планировать поездки.

Эта дата связана с несколькими обычаями и запретами

26 октября в православном календаре отмечается день Иверской иконы Пресвятой Богородицы. Эта дата связана с несколькими обычаями и запретами.

Автором иконы называют евангелиста Луку. Согласно преданию, в 9 веке образ попал к благочестивой вдове, жившей рядом с городом Никеи. Она сбросила икону в море, чтобы спасти ее от иконоборцев. А монахи Иверского монастыря увидели лик в море и принесли его в монастырь.

В столице России икона появилась в 1648 году. Люди молились об избавлении от пожара и других напастей, просили о плодородной земле и утешении в несчастье.

Однако в этот день многое было под запретом. Например, нельзя было мыться в одиночку или ходить в баню после захода солнца и ночью. Запрещено ссориться, ругаться и желать зла другому. Не нужно начинать новые дела в этот день и планировать поездки.

А также категорически запрещено злоупотреблять алкоголем.

Источник: izvmor.ru