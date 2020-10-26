Точный гороскоп на понедельник 26 октября для всех знаков

Козерогам некуда спешить, а Львам захочется все бросить и умчаться на край света

Водолеям сегодня по силам преодолеть любые преграды. Вы не почувствуете усталости, даже если будут значительными нагрузки. Окружающие не будут успевать за вами, но вы охотно протяните свою руку помощи, если возникнет в этом необходимость. В этот день можно легко достичь взаимопонимания с влиятельными людьми и с руководством.

Успеть Рыбы сегодня смогут очень многое, им только необходимо правильно распределить силы. Ваша интуиция вам подскажет, когда и что следует предпринимать. Это будет весьма благоприятный день для проведения деловых переговоров. День будет удачным и для учебы. Во второй половине из-за легкого недомогания вам придется отказаться от своих планов.

Звезды советуют Козерогам сегодня никуда не спешить, даже если окружающие будут поторапливать. Чтобы принять правильное решение, вам нужно время. Сегодня у вас могут возникнуть сложные задачи или появиться новые обязанности. Найти сегодня людей, к которым вы сможете обратиться за помощью вам вряд ли удастся. Нежелательно в этот день делать крупные покупки.

День ставит перед Скорпионами поставит сложные задачи, но они блестяще справятся с их решением. Вам удастся избежать разногласий и найти общий язык с вашими деловыми партнерами. Ваши лидерские качества сегодня будут очень востребованы. Хорошо сложатся деловые поездки. Это будет подходящий день для проявления инициативы.

Этот день для Стрельцов будет очень неровный. Вам будет сложно ладить с консерваторами и с людьми, которые ставят во главу угла соблюдение традиций. Возможны мелкие недоразумения на работе. Вероятно, в этот день получение интересных деловых предложений. Ваши таланты и способности наконец сегодня получат признание.

Начало этого дня для Весов будет отличаться чрезвычайно благоприятным эмоциональным фоном. Вы сможете обдумать проблемы, которые волновали вас в последнее время и взглянуть на них по-новому. Этот день благоприятен для новых знакомств и общения. Во второй половине дня вы почувствуете опустошение и постараетесь отстраниться от окружающих.

У Дев будет напряженный и непростой день. Вы почувствуете себя не слишком комфортно и будете часто поддаваться негативным эмоциям. Вам сложно сосредоточиться на делах, поэтому есть вероятность совершения промахов из-за невнимательности. Возможны небольшие финансовые потери или напрасные расходы. В этот день нежелательно покупать дорогие вещи.

Львам сегодня захочется все бросить и умчаться на край света, забыв о своих обещаниях и обязательствах. Ваше легкомыслие не встретит понимание у окружающих, поэтому вы можете столкнуться с проблемами, вернувшись от своих странствий. День не подходит для воплощения в жизнь совместных проектов. Все лучшие начинания будут испорчены конфликтами.

День у Раков сегодня складывается очень неровно. Ваш эмоциональный фон нестабилен. Ваше настроение будет меняться чаще, чем обычно. К счастью, рядом с вами будет человек, готовый оказать вам практическую помощь и морально поддержать вас. Возможны в этот день далекие незапланированные поездки, интересные встречи и новые знакомства.

У Тельцов этот день пройдет приятно и неспешно. Вы можете сегодня не опасаться, что чего-то не успеете и придерживаться комфортного ритма. Много хорошего будет происходить случайно, и вы это вовремя заметите. Возможны интересные встречи, день благоприятный для посещения театра или концертного зала. День хорошо подходит для контактов с людьми.

Этот день для Близнецов сложится особенно благоприятно. Для вас сегодня потребуется умение произвести хорошее впечатление на людей. В этот день будут удачными эксперименты с имиджем. В середине этого дня вам придется потратить время на общение с некоторой неприятной для вас особой. Чтобы это не испортило вам настроение, постарайтесь себя чем-нибудь отвлечь.

У Овнов сегодня могут возникнуть трудности в общении. Весьма вероятны проблемы в профессиональной сфере, но вы легко преодолеете все трудности. Сегодня у вас есть опасность потери большой суммы денег или важных документов. Постарайтесь в этот день не идти на поводу своих эмоций, успокойтесь, разберитесь со своими переживаниями.

Источник: izvmor.ru