2 признака гениальности ребенка назвал детский психолог

Им нужно разобрать новые игрушки или перевернуть в доме все вверх дном. Таким образом они быстрее познают мир и получают много информации.

Полина Заргарова назвала три признака, по которым можно распознать в ребенке будущего гения

Детский психолог Полина Заргарова назвала три признака, по которым можно распознать в ребенке будущего гения. Как сообщает “Пятый канал” со ссылкой на специалиста, они очень любознательны. Например, им нужно разобрать новые игрушки или перевернуть в доме все вверх дном. Таким образом они быстрее познают мир и получают много информации.

Будущие гении очень чувствительны. На физическом уровне это проявляется в том, что им постоянно натирают швы, неудобно в шапке или варежках, не могут усидеть на твердом стуле или мягкой кровати. А в эмоциональном - постоянно кричат и плачут в раннем возрасте, когда не могут пояснить, что произошло не так.

Также таким детям присуща любовь к задачам разного уровня. Это совсем необязательно уравнения и формулы. Вполне подходит даже доставание чашки с высокого стола.

Источник: izvmor.ru