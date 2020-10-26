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Образование / Общество

2 признака гениальности ребенка назвал детский психолог

11:40 26.10.2020 Фото: pixnio.com
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Им нужно разобрать новые игрушки или перевернуть в доме все вверх дном. Таким образом они быстрее познают мир и получают много информации.

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Полина Заргарова назвала три признака, по которым можно распознать в ребенке будущего гения

Детский психолог Полина Заргарова назвала три признака, по которым можно распознать в ребенке будущего гения. Как сообщает “Пятый канал” со ссылкой на специалиста, они очень любознательны. Например, им нужно разобрать новые игрушки или перевернуть в доме все вверх дном. Таким образом они быстрее познают мир и получают много информации.

Будущие гении очень чувствительны. На физическом уровне это проявляется в том, что им постоянно натирают швы, неудобно в шапке или варежках, не могут усидеть на твердом стуле или мягкой кровати. А в эмоциональном - постоянно кричат и плачут в раннем возрасте, когда не могут пояснить, что произошло не так.

Также таким детям присуща любовь к задачам разного уровня. Это совсем необязательно уравнения и формулы. Вполне подходит даже доставание чашки с высокого стола.

Источник: izvmor.ru

гениальность гении дети признаки психолог чувствительность Полина Заргарова Пятый канал
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