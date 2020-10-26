Что можно и нельзя делать в День Иверской иконы Божией Матери 26 октября 2020 года: О чем молиться в этот день

На Руси этой иконе молились об избавлении от разных напастей, об утешении в бедах, от пожара, об умножении плодородия земли.

На Руси этой иконе молились об избавлении от разных напастей, об утешении в бедах, от пожара, об умножении плодородия земли

На Руси этой иконе молились об избавлении от разных напастей, об утешении в бедах, от пожара, об умножении плодородия земли

26 октября (13 октября по старому стилю) православные чествуют Иверскую икону Пресвятой Богородицы. Это день торжественной встречи, когда Афонская Иверская икона появилась в Москве в 1648 году. Согласно преданию, ее написал евангелист Лука, сподвижник апостола Павла.

На Руси этой иконе молились об избавлении от разных напастей, об утешении в бедах, от пожара, об умножении плодородия земли.

По легенде, в IX веке образ хранился у благочестивой вдовы, жившей около города Никеи. Чтобы спасти лик Богородицы от иконоборцев, которые стали особенно активны в правление императора Феофила, женщина опустила икону в море. Через некоторое время монахи Иверского монастыря, расположенного на горе Афон, увидели ее в море. Икону поддерживал огненный столб.

Святой Гавриил, инок монастыря, прошел по воде и принес икону в монастырь. Однако утром ее обнаружили над воротами. Согласно преданию, ее несколько раз пытались внести в помещение, но всегда она возвращалась обратно. Поэтому икону и прозвали Привратницей.

В народе этот праздник называют также банным обиходьем. В этот день крестьяне приводили баню в порядок, меняли гнилые доски и лавки, чистили емкости для воды, печь. Люди верили, что в бане обитает дух, которого называли банником, апостолом, жихаркой, анчуткой. Это существо, согласно поверьям, очень любит париться и моется в четвертый или третий пар – то есть после двух или трех смен побывавших в бане людей.

Поэтому баннику оставляли воду, веник и содержали баню в чистоте. Также запрещалось мыться в одиночку, после захода солнца или поздно ночью.

Источник: sputniknews.ru