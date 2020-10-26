26.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Красота / Общество

Самые модные цвета осенью 2020 года. Какую палитру выбрать для встречи на Новый год 2021

11:20 26.10.2020 Фото: wikimedia.org
0

В эти новогодние праздники на пике будут блестки. Золотые, серебряные, черные. Все доставайте платья 80-х годов соответствующих линий — подкладные широкие плечи, достаточно широкий крой пояса.

% name% title
Наступивший сезон идеально подходит для выгула платьев и костюмов бежевого цвета

Историк моды и знаменитый телеведущий Александр Васильев со всей ответственностью заявляет: осень 2020 года не время для угрюмых цветов! Наступивший сезон идеально подходит для выгула платьев и костюмов бежевого цвета. Он в сто крат популярнее «приевшихся» оранжевого, красного и даже белого оттенков.

«Если вы хотите узнать, кто модница, сразу из толпы выделяйте девушку в бежевом, вы на 100% можете быть уверены, что она интересуется модой», — цитирует Васильева ФАН.

Что же касается полюбившихся современному поколению толстовок, спортивных костюмов, треников и олимпиек с капюшонами, гуру моды разводит руками: «Унижают человеческое достоинство». По его мнению, такую одежду можно использовать в случае, если сутки напролет гражданин проводит в спальне или машине. При других же обстоятельствах было бы лучше больше времени выделять на поиск подходящего костюма.

Шик, блеск, красота!

Несмотря на то, что до главного праздника — Нового года — остается чуть больше двух месяцев, Александр Васильев поспешил предупредить подопечных: запасайтесь платьями 80-х годов. Главный тренд праздника — чем больше блеска, тем лучше!

«Что касается вечерних нарядов, в эти новогодние праздники на пике будут блестки. Золотые, серебряные, черные. Все доставайте платья 80-х годов соответствующих линий — подкладные широкие плечи, достаточно широкий крой пояса. Крупная бижутерия, которая на Новый год будет просто изумительна и, как ни странно, на голове — жесткий начес а-ля „Маленькая Вера“», — обратился к прекрасной половине историк моды.

Источник: 5-tv.ru

мода новый год одежда стиль телеведущий тренд цвета Александр Васильев
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Уже думали, в чем будете встречать новый год?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Филлеры и гиалуроновая кислота: Кому противопоказана инъекционная стоматология
12:37 26-10-2020
Филлеры и гиалуроновая кислота: Кому противопоказана инъекционная стоматология
Задержали за "лайк" под фото обезглавленного учителя 22-летнего мужчину во Франции
12:32 26-10-2020
Задержали за
Почему спортзалы начали называть себя церковью, а тренеров – советом старейшин
12:23 26-10-2020
Почему спортзалы начали называть себя церковью, а тренеров – советом старейшин
Топ- 10 лучших игр на IOS и Андроид
12:20 26-10-2020
Топ- 10 лучших игр на IOS и Андроид
Голубой или белой стороной внутрь нужно носить маску?
12:16 26-10-2020
Голубой или белой стороной внутрь нужно носить маску?
Театры вновь открываю свои двери после карантина в Новосибирске
12:16 26-10-2020
Театры вновь открываю свои двери после карантина в Новосибирске
Почему тест на COVID делают не каждому заболевшему, ответил эксперт
12:06 26-10-2020
Почему тест на COVID делают не каждому заболевшему, ответил эксперт
Бердск"Я морально истощена, у меня выпадают волосы". Уже месяц не видит 2-летнего сына Анжелика. Ребенка забрал отец - врач ЦГБ Бердска Роман Краморов
12:00 26-10-2020
Только в сапогах: Абсолютно голая певица из Экс-Серебро показала поклонникам аппетитные формы
11:56 26-10-2020
Только в сапогах: Абсолютно голая певица из Экс-Серебро показала поклонникам аппетитные формы
Суррогатное материнство: Плюсы и минусы от репродуктолога, священника и психолога
11:51 26-10-2020
Суррогатное материнство: Плюсы и минусы от репродуктолога, священника и психолога