Самые модные цвета осенью 2020 года. Какую палитру выбрать для встречи на Новый год 2021

В эти новогодние праздники на пике будут блестки. Золотые, серебряные, черные. Все доставайте платья 80-х годов соответствующих линий — подкладные широкие плечи, достаточно широкий крой пояса.

Наступивший сезон идеально подходит для выгула платьев и костюмов бежевого цвета

Историк моды и знаменитый телеведущий Александр Васильев со всей ответственностью заявляет: осень 2020 года не время для угрюмых цветов! Наступивший сезон идеально подходит для выгула платьев и костюмов бежевого цвета. Он в сто крат популярнее «приевшихся» оранжевого, красного и даже белого оттенков.

«Если вы хотите узнать, кто модница, сразу из толпы выделяйте девушку в бежевом, вы на 100% можете быть уверены, что она интересуется модой», — цитирует Васильева ФАН.

Что же касается полюбившихся современному поколению толстовок, спортивных костюмов, треников и олимпиек с капюшонами, гуру моды разводит руками: «Унижают человеческое достоинство». По его мнению, такую одежду можно использовать в случае, если сутки напролет гражданин проводит в спальне или машине. При других же обстоятельствах было бы лучше больше времени выделять на поиск подходящего костюма.



Шик, блеск, красота!

Несмотря на то, что до главного праздника — Нового года — остается чуть больше двух месяцев, Александр Васильев поспешил предупредить подопечных: запасайтесь платьями 80-х годов. Главный тренд праздника — чем больше блеска, тем лучше!

«Что касается вечерних нарядов, в эти новогодние праздники на пике будут блестки. Золотые, серебряные, черные. Все доставайте платья 80-х годов соответствующих линий — подкладные широкие плечи, достаточно широкий крой пояса. Крупная бижутерия, которая на Новый год будет просто изумительна и, как ни странно, на голове — жесткий начес а-ля „Маленькая Вера“», — обратился к прекрасной половине историк моды.

Источник: 5-tv.ru