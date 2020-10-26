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ТОП-7 самых трудных вопросов из «Поле чудес». Узнай, смог бы ты выиграть в финале!

21:26 26.10.2020 Фото: wikimedia.org
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Название телепередачи взяли из сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

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Во время игры попадаются как простые, так и сложные слова, которые участники угадывают с трудом

Идея создания телеигры принадлежит медиа менеджеру Анатолию Лысенко. Во время отпуска в Париже, он увидел американское шоу Wheel of Fortune, оно настолько зацепило Лысенко, что он решил создать аналог в своей стране. Руководителем проекта назначили Влада Листьева, помогал ему Алексей Мурмулев: они объединили концепции Wheel of Fortune и французскую телеигру The Price Is Right, в результате чего родилось капитал-шоу «Поле чудес». Название взяли из сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

Первый выпуск «Поле чудес» сняли 25 октября 1990-го, ведущим был сам Влад Листьев. В эфир новая телеигра вышла уже на следующий день — 26 октября. Листьев покинул «Поле чудес» в середине 1991-го, должность ведущего предложил своему знакомому — сценаристу праздников Леониду Якубовичу. Сначала Якубович отказался, мол простой человек не может работать ведущим на телевидении. Спустя время Леонид Аркадьевич передумал, первый выпуск телеигры с ним вышел 22 октября 1991-го.

Во время игры попадаются как простые, так и сложные слова, которые участники угадывают с трудом. Узнайте, смогли бы вы выиграть на «Поле чудес».

Вопрос про устройство для борьбы с терроризмом

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Вопрос про устройство для борьбы с терроризмом

Перед тем, как загадать слово, Леонид Якубович сразу же предупредил участников, что они ахнут, когда разгадают слово. И правда, герои выпуска долго не могли угадать все буквы, а особенно одну из них. Они перебрали весь русский алфавит. Недостающий «Ъ» угадал Владимир и Москвы. Речь шла о специальном устройстве, которое позволяло разместить в каждом кресле самолета прибор с иглой. Устройства со снотворным должны были вылетать из пассажирских сидений прямо в ягодицы террористам.
Вопрос про непроходимые места

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Вопрос про непроходимые места

Вопрос про непроходимые места в Смоленской области был задан на одном из финалов «Поле чудес». Три буквы герои отгадали быстро, но насчет последней сомневались. Назвать букву «У» решился мужчина и выиграл, набрав девять тысяч очков.

Вопрос про извозчика

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Вопрос про извозчика

Очередное непростое слово загадал Леонид Якубович в одном из выпусков телешоу. Участники долго гадали, как называли извозчика на Руси, даже «Сектор шанс» не помог им найти ответ. В итоге слово «Ванька» угадал мужчина и попал в финал «Поле чудес».

Вопрос про брадобреев

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Вопрос про брадобреев

Леонид Якубович загадал это слово в сентябре 2018-го. Участницей этого выпуска «Поле чудес» стала певица Монеточка, которая пришла на телешоу ради бабушки. Певица угадала слово, выиграла мультиварку и получила в подарок корзину чая.

Вопрос про Аркадия Райкина

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Вопрос про Аркадия Райкина

Участники телешоу гадали долго, но в итоге им удалось отгадать загаданную Якубовичем вещь. Впервые широко слово прозвучало в монологе, который исполнял Аркадий Райкин и озвучивал невзрачного персонажа с плетеным мешком в руках. Когда актер демонстрировал зрителям мешок, он произнес: «А это авоська. Авось-ка я что-нибудь в ней принесу…» С тех пор слово прижилось в быту.

Вопрос про селения западных и южных славян

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Вопрос про селения западных и южных славян

Веселье в зале началось после того, как было угадано три буквы в слове. Якубович начал подкалывать участников: «Я знаю, что здесь сейчас начнется воображение у всех». Но, как бы «того самого» слова не хотели телезрители и участники шоу, правильной оказалась не буква «О», а «У».

Вопрос про окрошку

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Вопрос про окрошку

Блюдо также называли безвкусной похлебкой из-за его состава. Сейчас она больше напоминает щи, которые варят на мясном бульоне и с картошкой. Но раньше у крестьян под рукой могла быть только капуста, лук и сухари. Вкусовыми свойствами такое блюдо не радовало, зато было сытным обедом.

Ответы:

1 вопрос: Инъекции

2 вопрос: Дуры
3 вопрос: Ванька
4 вопрос: Паршивых
5 вопрос: Авоська
6 вопрос: Жупа
7 вопрос: Кавардак

Источник: 5-tv.ru

вопросы история поле чудес телепрограмма шоу Анатолий Лысенко Влад Листьев Леонид Якубович Алексей Мурмулев Поле чудес Wheel of Fortune
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