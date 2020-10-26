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Как хранить сбережения жителям России, раскрыл секрет Кудрин

08:45 26.10.2020 Фото: Википедия
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В третьем квартале 2020 года число россиян, которые стараются экономить на еде, достигло рекорда, снизившись до минимального за шесть лет значения.

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Кудрин рассказал жителям России, как хранить сбережения.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как нужно хранить сбережения. По его словам, часть из них следует хранить в валюте. Об говорится в программе Наили Аскер-заде на телеканале "Россия 1".

Такой вариант является наиболее предпочтительным, если эти средства не планируется тратить в ближайшие год-полтора, уточнил он. Но если сбережение небольшие и к ним планируют обращаться, можно хранить и в отечественной валюте.

По словам Кудрина, сейчас трудно спрогнозировать, каким будет курс в ближайшее время.

"Мое личное мнение, что мы где-то останемся вот близко около тех значений, где мы сейчас находимся, до конца 21-го года. Это неблагодарная вещь - курс рубля прогнозировать", - сказал он.

валюта деньги сбережения
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