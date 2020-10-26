Как хранить сбережения жителям России, раскрыл секрет Кудрин

В третьем квартале 2020 года число россиян, которые стараются экономить на еде, достигло рекорда, снизившись до минимального за шесть лет значения.

Кудрин рассказал жителям России, как хранить сбережения.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как нужно хранить сбережения. По его словам, часть из них следует хранить в валюте. Об говорится в программе Наили Аскер-заде на телеканале "Россия 1".

Такой вариант является наиболее предпочтительным, если эти средства не планируется тратить в ближайшие год-полтора, уточнил он. Но если сбережение небольшие и к ним планируют обращаться, можно хранить и в отечественной валюте.

По словам Кудрина, сейчас трудно спрогнозировать, каким будет курс в ближайшее время.

"Мое личное мнение, что мы где-то останемся вот близко около тех значений, где мы сейчас находимся, до конца 21-го года. Это неблагодарная вещь - курс рубля прогнозировать", - сказал он.