Сердечные поздравления с Днем Иверской Иконы Божьей Матери 26 октября 2020 года

Празднество почитания Иверской иконы Божией Матери пришло к нам с Афона. Именно там находится оригинал этой иконы. Она приплыла к полуострову, и явилась священнослужителям, в огненном столпе простиравшимся до самого неба. Достал ее из воды Святой Гавриил. Старец прошел по водной глади, как обычные люди ходят по суше, и принес ее на Афонскую землю. Икона находится на вратах, поэтому её еще называют Привратницей. На сегодня существует несколько списков с иконы, один из них находится в часовне около Воскресенских врат в Кремле. Поздравляем с днем Иверской иконы Божией Матери - 25 февраля.
***
Много тысяч лет тому назад,
Она преследовалась много раз,
Но по сей день силу чудотворную сохранила.
Сегодня светлый праздник, поздравляем,
Здоровья всем и счастья желаем,
Пусть Матерь Божия Вам даст благословенья,
Пусть дарит жизнь вам только вдохновенье.
***
Иверская Икона – сила чудотворная,
От бед и зла спасает она,
Лечит все неизлечимые хвори,
Оберегом жизни считается она.
В день праздника большого, примите поздравления,
Молитесь и получите благословенье,
Пускай везёт вам во всём всегда,
Всех благ вам, радости, душевного тепла.
***
Чудотворною считают Иверскую Икону,
От болезней и бед исцеляет она,
Там, где икона долго сберегалась,
Из родника бьёт чистая и сладкая вода.
Сегодня праздник светлый и красивый,
Молитвами мы предаемся пред Иконою сполна,
Пусть будут благословенны здоровья ваши, силы,
***
Сегодня праздник Иверской Иконы,
Она хранит весь мир от бед и зла,
В молитвах православные получают исцеление,
Духовное и телесное сполна.
В светлый праздник, поздравления примите,
С чистой совестью в душе живите,
Пускай минуют вас ненастья.
***
Иверскую Икону нарекли Портаитиссой,
При входе в храм молились ей всегда,
Чудотворная Матерь Божия с младенцем,
Здоровьем наделяет каждого сполна.
Молитесь пред Иконою усердно,
Пусть вера и надежда вас не покидает,
Пускай Господь от бед оберегает.
***
День сегодня, просто чудо,
И погода так хороша,
Пред Иконою Иверскою молится, будем,
Пусть очистится душа от греха.
Мы поздравляем всех от души,
Пускай мечты ваши сбываются,
Пусть будут помыслы всегда чисты.
***
В день праздника Иверскрой Иконы,
Всем желаем радости, здоровья и добра,
Пусть помогает вам вера в Бога,
Пускай молитва от беды вас бережёт,
Пускай тревоги мимо пролетают,
Пусть утешение, спокойствие в дом придёт,
Пусть новости всегда приятно удивляют.
Источник: pozdravkin.