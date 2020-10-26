Сердечные поздравления с Днем Иверской Иконы Божьей Матери 26 октября 2020 года

Чудотворною считают Иверскую Икону, она много раз исцеляла людей от хворей и спасла целые поселения от бед.

На сегодня существует несколько списков с иконы, один из них находится в часовне около Воскресенских врат в Кремле

Празднество почитания Иверской иконы Божией Матери пришло к нам с Афона. Именно там находится оригинал этой иконы. Она приплыла к полуострову, и явилась священнослужителям, в огненном столпе простиравшимся до самого неба. Достал ее из воды Святой Гавриил. Старец прошел по водной глади, как обычные люди ходят по суше, и принес ее на Афонскую землю. Икона находится на вратах, поэтому её еще называют Привратницей. На сегодня существует несколько списков с иконы, один из них находится в часовне около Воскресенских врат в Кремле. Поздравляем с днем Иверской иконы Божией Матери - 25 февраля.

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Много тысяч лет тому назад,



Иверская Икона миру явилась,Она преследовалась много раз,Но по сей день силу чудотворную сохранила.Сегодня светлый праздник, поздравляем,Здоровья всем и счастья желаем,Пусть Матерь Божия Вам даст благословенья,Пусть дарит жизнь вам только вдохновенье.

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Иверская Икона – сила чудотворная,

От бед и зла спасает она,

Лечит все неизлечимые хвори,

Оберегом жизни считается она.

В день праздника большого, примите поздравления,

Молитесь и получите благословенье,

Пускай везёт вам во всём всегда,

Всех благ вам, радости, душевного тепла.

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Чудотворною считают Иверскую Икону,

От болезней и бед исцеляет она,

Там, где икона долго сберегалась,

Из родника бьёт чистая и сладкая вода.

Сегодня праздник светлый и красивый,

Молитвами мы предаемся пред Иконою сполна,

Пусть будут благословенны здоровья ваши, силы,



Пусть жизнь течёт, как полная река.

***

Сегодня праздник Иверской Иконы,

Она хранит весь мир от бед и зла,

В молитвах православные получают исцеление,

Духовное и телесное сполна.

В светлый праздник, поздравления примите,

С чистой совестью в душе живите,



Желаем вам удачи, счастья,Пускай минуют вас ненастья.

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Иверскую Икону нарекли Портаитиссой,

При входе в храм молились ей всегда,

Чудотворная Матерь Божия с младенцем,

Здоровьем наделяет каждого сполна.

Молитесь пред Иконою усердно,



Просите духовного и телесного исцеленья,Пусть вера и надежда вас не покидает,Пускай Господь от бед оберегает.

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День сегодня, просто чудо,

И погода так хороша,

Пред Иконою Иверскою молится, будем,

Пусть очистится душа от греха.



Сегодня праздник Иконы чудотворной,Мы поздравляем всех от души,Пускай мечты ваши сбываются,Пусть будут помыслы всегда чисты.

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В день праздника Иверскрой Иконы,

Всем желаем радости, здоровья и добра,

Пусть помогает вам вера в Бога,



Пусть будет жизнь удачею полна.Пускай молитва от беды вас бережёт,Пускай тревоги мимо пролетают,Пусть утешение, спокойствие в дом придёт,Пусть новости всегда приятно удивляют.

Источник: pozdravkin.