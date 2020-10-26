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Сердечные поздравления с Днем Иверской Иконы Божьей Матери 26 октября 2020 года

08:57 26.10.2020 Фото: ok.ru
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Чудотворною считают Иверскую Икону, она много раз исцеляла людей от хворей и спасла целые поселения от бед.

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На сегодня существует несколько списков с иконы, один из них находится в часовне около Воскресенских врат в Кремле

Празднество почитания Иверской иконы Божией Матери пришло к нам с Афона. Именно там находится оригинал этой иконы. Она приплыла к полуострову, и явилась священнослужителям, в огненном столпе простиравшимся до самого неба. Достал ее из воды Святой Гавриил. Старец прошел по водной глади, как обычные люди ходят по суше, и принес ее на Афонскую землю. Икона находится на вратах, поэтому её еще называют Привратницей. На сегодня существует несколько списков с иконы, один из них находится в часовне около Воскресенских врат в Кремле. Поздравляем с днем Иверской иконы Божией Матери - 25 февраля.

***

Много тысяч лет тому назад,

Иверская Икона миру явилась,
Она преследовалась много раз,
Но по сей день силу чудотворную сохранила.
Сегодня светлый праздник, поздравляем,
Здоровья всем и счастья желаем,
Пусть Матерь Божия Вам даст благословенья,
Пусть дарит жизнь вам только вдохновенье.

***

Иверская Икона – сила чудотворная,
От бед и зла спасает она,
Лечит все неизлечимые хвори,
Оберегом жизни считается она.
В день праздника большого, примите поздравления,
Молитесь и получите благословенье,
Пускай везёт вам во всём всегда,
Всех благ вам, радости, душевного тепла.

***

Чудотворною считают Иверскую Икону,
От болезней и бед исцеляет она,
Там, где икона долго сберегалась,
Из родника бьёт чистая и сладкая вода.
Сегодня праздник светлый и красивый,
Молитвами мы предаемся пред Иконою сполна,
Пусть будут благословенны здоровья ваши, силы,

Пусть жизнь течёт, как полная река.

***

Сегодня праздник Иверской Иконы,
Она хранит весь мир от бед и зла,
В молитвах православные получают исцеление,
Духовное и телесное сполна.
В светлый праздник, поздравления примите,
С чистой совестью в душе живите,

Желаем вам удачи, счастья,
Пускай минуют вас ненастья.

***

Иверскую Икону нарекли Портаитиссой,
При входе в храм молились ей всегда,
Чудотворная Матерь Божия с младенцем,
Здоровьем наделяет каждого сполна.
Молитесь пред Иконою усердно,

Просите духовного и телесного исцеленья,
Пусть вера и надежда вас не покидает,
Пускай Господь от бед оберегает.

***

День сегодня, просто чудо,
И погода так хороша,
Пред Иконою Иверскою молится, будем,
Пусть очистится душа от греха.

Сегодня праздник Иконы чудотворной,
Мы поздравляем всех от души,
Пускай мечты ваши сбываются,
Пусть будут помыслы всегда чисты.

***

В день праздника Иверскрой Иконы,
Всем желаем радости, здоровья и добра,
Пусть помогает вам вера в Бога,

Пусть будет жизнь удачею полна.
Пускай молитва от беды вас бережёт,
Пускай тревоги мимо пролетают,
Пусть утешение, спокойствие в дом придёт,
Пусть новости всегда приятно удивляют.

Источник: pozdravkin.

Иверская икона Божией матери икона поздравления
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С Днем Иверской Иконы Божьей Матери!

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