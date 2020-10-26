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"Взрывать гранаты под окнами роддомов - это не сила!": Забастовку объявила Тихановская

08:56 26.10.2020 Фото: Википедия
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Режим не готов говорить правду, отвечать за свои слова и выполнять требования людей. Значит этот режим не достоин беларусского народа. Значит этот режим теряет власть.

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Светлана Тихановская – об итогах марша в честь Народного Ультиматума

Светлана Тихановская – об итогах марша в честь Народного Ультиматума

«Беларусы сегодня показали режиму, что мирный протест – это постоянная созидательная сила. Мы готовы давать слово и отвечать за него. Беларусы заявили Народный Ультиматум, и численность сегодняшнего марша в его честь – главное подтверждение, что воля народа работает и она неоспорима.

Режим сегодня снова показал беларусам, что насилие – единственное, на что он способен. Но взрывать светошумовые гранаты в топе людей и под окнами роддомов – это не сила. Режим не готов говорить правду, отвечать за свои слова и выполнять требования людей. Значит этот режим не достоин беларусского народа. Значит этот режим теряет власть.

Поэтому завтра, 26 октября, начнется общенациональная забастовка. Беларусы сделают этот шаг, потому что их слово – закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернём. И в этом нам поможет наше главное мирное оружие – солидарность».
Источник: Телеграм

забастовка протест ультиматум Светлана Тихановская
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