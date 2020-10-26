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«Мы - русская мафия»: Силой выгнали из отеля после разборки в стиле 90-х российских туристов

11:15 26.10.2020 Фото: стоп-кадр видео
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Турецкий бизнесмен Орхан Каплан взял в аренду гостиницу у одного предпринимателя на 5 месяцев, а арендодателем якобы был россиян. В октябре турок попросил владельца отеля продлить контракт, но хозяин гостиницы попросил немедленно освободить объект.

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Каплан утверждал, что нападавшие на него люди говорили: «Мы - русская мафия»

Российские туристы в Турции пострадали из-за разборок отельеров: не поделившие отель бизнесмены, один из которых имеет российское гражданство, начали выяснять отношения между собой в стиле «лихих 90-х», а попытавшихся встрять в эти «разборки» российские туристы были в два счёта выкинуты из отеля.

История, которую подробно описала газета Hurriyet, развивалась следующим образом: турецкий гражданин Орхан Каплан, проживающий в Анталии, в мае взял в аренду на 5 месяцев принадлежащий гражданину России Г.А. отель в курортном районе Кумлуджа (примерно 90 км к западу от центра Анталии). Название отеля газетой не приводится, как и имя российского владельца – только его инициалы.

Следует пояснить – что сдача собственниками отелей в аренду для управления сторонним командам является распространённой практикой: часто собственники не занимаются оперативным управлением гостиниц, предпочитая получать с них лишь фиксированную ренту, а все хлопоты передают специализирующимся на этом фирмам. Прибыль таких компаний получается за счет полученных от туристов платежей за проживание в отеле и сопутствующие услуги за минусом фиксированного арендного платежа собственнику. Таким образом, все риски туристического сезона – насколько он пройдёт успешно или нет – лежат именно на арендаторе.

Именно в такую историю и попал Орхан Каплан, летний сезон для взятого им в управление отеля прошёл вовсе не так, как он планировал из-за эпидемии коронавируса: первые иностранные туристы в Турцию начали приезжать лишь в середине июля, а главный турпоток из России – вообще лишь с 15 августа. Поэтому в целом сезон 2020 года для большинства турецких отелей стал полностью провальным. Однако сам этот сезон пока продолжается: погода в Анталии стоит довольно теплая, а российские туристы за неимением достаточных альтернатив активно едут в Турцию.

Чтобы как-то выйти из финансового минуса, Орхан Каплан позвонил владельцу отеля перед окончанием срока аренды и попросил продлить контракт. Однако Г.А. отказал ему, потребовав немедленно покинуть отель. На это арендатор возразил, что в отеле ещё проживают туристы, срок пребывания которых закончится через 15 дней, попросив ему оставить управление отелем на этот срок. На что вновь получил отказ. Тут уже возмутился турок – заявив, что туристов досрочно эвакуировать из отеля невозможно, и если собственник хочет поступить именно так, ему следует обратиться в суд.

Однако «лихие 90-е» в России не предполагали долгих судебных тяжб: конфликты тогда было принято решать с помощью спортивных ребят с битами. Примерно так и произошло в Турции на этот раз. «21 октября, пока туристы и персонал завтракали в отеле, в гостиницу приехал собственник Г.А.с группой «поддержки» из 15 «спортсменов». Трое из группы уложили Каплана «мордой в землю», связав руки и ноги пластиковыми наручниками и скотчем. Другие члены группы вообще устроили настоящий мордобой: сначала избили, а потом связали сотрудников отеля Батухана Ильхана и Сейита Акмана, которые попытались вмешаться в разборки. А когда потрясенные туристы также попытались сделать замечание, банда приказала им немедленно покинуть отель, фактически выгнав на улицу», - так описала финал этого конфликта турецкая газета.

Источник: hurriyet.com.tr

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