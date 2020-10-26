Травлю, унижения, зависть и слезы счастья пережила Анна Тажеева за 3 года в борьбе с поборами в школах. История победительницы шоу "Миллион на мечту"

"И вот остаёмся только я и пара с ребенком аутистом. Я до конца не верила, что могу выиграть. Но уже объявляют результат голосования, идет небольшая дискуссия, жюри прониклось темой образования, сказали: «Давай, Анна, побеждай»", - вспоминает сибирячка.

Анна Тажеева победительница шоу

16 октября активистка из Новосибирска стала победительницей шоу «Миллион на мечту». Телепередача выходит на канале «ТВ3», в ней участники конкурса рассказывают, почему именно на осуществления их мечты жюри шоу, Яна Рудковская, Настасья Самбурская, Дмитрий Губерниев и Андрей Трубников, должны отдать заветный миллион рублей.

23 октября «Курьер. Среда. Бердск» узнал историю победительницы телепрограммы «Миллион на мечту» Анны Тажеевой.

-После школы я хотела поступать в юридический университет в Томске, но мне не хватило баллов. Потом я забросила все это дело и ушла в швейку. Правозащитой я начала заниматься три года назад, когда моя дочь училась в третьем классе. В школе начались поборы, нас просили сдать деньги даже на туалетную бумагу. Поначалу я честно давала деньги. Но потом настал пик, когда просили сдать 20 тысяч на интерактивную доску. Я написала письмо в департамент образования, и мне отвели, что это государственное учебное заведение и ни на что не должны собирать деньги. Сейчас в школе все есть, и денег больше не собирают. Но дочку из-за этого начали травить, а ко мне начали обращаться со всех регионов, как быть в подобных ситуациях, - поделилась воспоминаниями Анна.

Женщина понимает, что ее проблема не уникальна - в других школах Новосибирска также незаконно собирают деньги с родителей. Тогда Тажеева приняла решение организовать свою группу «Нет поборам в Сибири», к активистке начали присоединяться из других регионов: от Бурятии до Ставрополья. Сподвижников и единомышленников хватило, чтобы расшириться на всю Россию. Но сибирячка стала разбираться не только с незаконными поборами, но и защищать права несовершеннолетних.

- Эти летом я принимала участие в скандальной истории, связанной с изъятием детей, в следствие чего вошла в рабочею группу по правам ребёнка. Я узнала о матери, которой поступают пособия на детей, а она тратит их на себя. После этого история разлетелась по СМИ. На меня обрушился жесткий негатив. В комментариях люди писали, что ненавидят меня, что я ужасный человек, желали мне зла,- рассказала Анна Тажеева.

Женщина активно принимает участие в различных телешоу

Со слов правозащитницы, в августе этого лета с ней связался телеканал «ТВ3» из-за программы «Миллион на мечту». Узнав историю Анны, телеканал предложил поучаствовать в проекте и пригласили на кастинг в «Skype».

- Я легко приняла решение попробовать поучаствовать, но самой цели выиграть в конкурсе я не ставила, - делится воспоминаниями Анна Тажеева.

Анна не жила мечтами о проекте и грезами о миллионе. Относилась ко всему спокойно. Каждый новый этап она не восприняла как ещё один шаг к выигрышу.

-Я прошла отбор по кастингу, ну и хорошо, живём дальше. В августе прилетела съёмочная группа из Москвы телеканала «ТВ3», мы с ними ездили в школу №93 Новосибирска по жалобе мамы первоклассника. Ее возмутило, что на рабочие тетради для детей сдавали по 2 тысячи рублей. Со всего класса 60 тысяч рублей. Директор был не в курсе. В это время учителя закупали тетради. Я провела учителям ликбез, где законно собирать деньги, а где их могут привлечь, - рассказывает Тажеева.

30 августа сибирячка полетела на съёмки в Москву, в шоу участвовало 6 человек. Анна утверждает, что она даже не надеялась выиграть. Все конкурсанты были достойны осуществить мечту. Но все же женщине удалось дойти до финала:

- И вот остаёмся только я и пара с ребенком аутистом . Я до конца не верила, что смогу выиграть. Но уже объявляют результат голосования, идет небольшая дискуссия, но жюри прониклось темой образования, сказали: «Давай, Анна, побеждай». И я стою, реально плачу, меня очень много булилли, за то, что я боролась с поборами в школе, травили моего ребенка. Даже до сих пор хейтят, есть завистники, некоторые подружки поотворачивались - завидовали. Мы очень долго и болезненно через всё проходили с дочкой и это, как награда за все. Тем более, все, что я делаю — бесплатно. Чтобы получить юридическую консультацию, нужно заплатить тысячу или пять тысяч рублей. А мне люди пишут, и я им помогаю. Пошагово рассказываю весь алгоритм действий, к кому обращаться и кому написать.

Жюри шоу

Миллион рублей еще не поступил на счёт Анне. Деньги активистка хочет разделить на несколько частей, одну из которых хочет потратить на оборудование для движения «Поборам стоп!»:

-Я куплю качественную камеру, потому что раньше я снимала все на телефон, у которого не очень хорошее разрешение,- планирует сибирячка.

Другую часть денег Анна хочет потратить на командировки в проблемные регионы, где нужна помощь женщинам.

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