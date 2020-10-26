Театры вновь открываю свои двери после карантина в Новосибирске

Закрытые из-за коронавируса новосибирские театры возобновляют работу

Новосибирские театры Афанасьева и «Красный факел» возобновили показ спектаклей. Учреждения культуры закрывались из-за пандемии коронавируса. От поклонников Мельпомены требуется соблюдать масочный режим.

На главной сцене покажут мужской стриптиз в двух актах «Только для женщин».

«Рады сообщить, что 27 октября „Красный Факел“ возобновит свою деятельность с соблюдением всех мер безопасности, продиктованных эпидемиологической ситуацией, и откроется для зрителей, — сказано в сообщении театра. — Искренне надеемся, что вы тоже заинтересованы в беспрерывной работе театра и поэтому со всей ответственностью отнесетесь к необходимым правилам, главным из которых, безусловно, является ношение защитной маски. Давайте заботиться о здоровье окружающих и, конечно, своем собственном!»

В театре сообщили и о незначительных изменениях в репертуаре. Запланированные 26 и 29 октября показы спектакля «Перемирие» не состоятся. Билеты принимаются по месту покупки.

Также возобновил работу и театр Афанасьева, опубликовавший сообщение о возобновлении работы 24 октября.

«Красный факел» 12 октября отменил все спектакли до конца октября из-за пандемии коронавируса. Тогда в труппе заявляли, что «не имеют права рисковать и выпускать на сцену актеров, чувствующих недомогание».