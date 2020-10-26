26.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Театры вновь открываю свои двери после карантина в Новосибирске

12:16 26.10.2020 Фото: ngdt.su
1

Спектакли возобновят, а зрителей просят приходить в масках.

% name% title
Закрытые из-за коронавируса новосибирские театры возобновляют работу

Новосибирские театры Афанасьева и «Красный факел» возобновили показ спектаклей. Учреждения культуры закрывались из-за пандемии коронавируса. От поклонников Мельпомены требуется соблюдать масочный режим.

На главной сцене покажут мужской стриптиз в двух актах «Только для женщин».

«Рады сообщить, что 27 октября „Красный Факел“ возобновит свою деятельность с соблюдением всех мер безопасности, продиктованных эпидемиологической ситуацией, и откроется для зрителей, — сказано в сообщении театра. — Искренне надеемся, что вы тоже заинтересованы в беспрерывной работе театра и поэтому со всей ответственностью отнесетесь к необходимым правилам, главным из которых, безусловно, является ношение защитной маски. Давайте заботиться о здоровье окружающих и, конечно, своем собственном!»

В театре сообщили и о незначительных изменениях в репертуаре. Запланированные 26 и 29 октября показы спектакля «Перемирие» не состоятся. Билеты принимаются по месту покупки.

Также возобновил работу и театр Афанасьева, опубликовавший сообщение о возобновлении работы 24 октября.

«Красный факел» 12 октября отменил все спектакли до конца октября из-за пандемии коронавируса. Тогда в труппе заявляли, что «не имеют права рисковать и выпускать на сцену актеров, чувствующих недомогание».

карантин спектакль театр
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Любите театр?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Филлеры и гиалуроновая кислота: Кому противопоказана инъекционная стоматология
12:37 26-10-2020
Филлеры и гиалуроновая кислота: Кому противопоказана инъекционная стоматология
Задержали за "лайк" под фото обезглавленного учителя 22-летнего мужчину во Франции
12:32 26-10-2020
Задержали за
Почему спортзалы начали называть себя церковью, а тренеров – советом старейшин
12:23 26-10-2020
Почему спортзалы начали называть себя церковью, а тренеров – советом старейшин
Топ- 10 лучших игр на IOS и Андроид
12:20 26-10-2020
Топ- 10 лучших игр на IOS и Андроид
Голубой или белой стороной внутрь нужно носить маску?
12:16 26-10-2020
Голубой или белой стороной внутрь нужно носить маску?
Театры вновь открываю свои двери после карантина в Новосибирске
12:16 26-10-2020
Театры вновь открываю свои двери после карантина в Новосибирске
Почему тест на COVID делают не каждому заболевшему, ответил эксперт
12:06 26-10-2020
Почему тест на COVID делают не каждому заболевшему, ответил эксперт
Бердск"Я морально истощена, у меня выпадают волосы". Уже месяц не видит 2-летнего сына Анжелика. Ребенка забрал отец - врач ЦГБ Бердска Роман Краморов
12:00 26-10-2020
Только в сапогах: Абсолютно голая певица из Экс-Серебро показала поклонникам аппетитные формы
11:56 26-10-2020
Только в сапогах: Абсолютно голая певица из Экс-Серебро показала поклонникам аппетитные формы
Суррогатное материнство: Плюсы и минусы от репродуктолога, священника и психолога
11:51 26-10-2020
Суррогатное материнство: Плюсы и минусы от репродуктолога, священника и психолога