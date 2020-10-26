Горяченькую отключат в 7 домах в центре Бердска до 30 октября 2020. Список адресов

Воды не будет из-за внеплановой чисткой водоподогревателей на ЦТП-9В.

Воды не будет несколько дней

В связи с внеплановой чисткой водоподогревателей на ЦТП-9В, будет произведено отключение горячей воды у потребителей по адресам:

ул.Островского 75,77,79,81,

ул.Лермонтова 15,17,



ул.Карла Маркса 56

Воды не будет с 10:00ч. 26.10.2020 года до 16:00ч. 30.10.2020 года.