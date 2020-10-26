26.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Горяченькую отключат в 7 домах в центре Бердска до 30 октября 2020. Список адресов

11:13 26.10.2020 Фото: pixabay
0

Воды не будет из-за внеплановой чисткой водоподогревателей на ЦТП-9В.

% name% title
Воды не будет несколько дней

В связи с внеплановой чисткой водоподогревателей на ЦТП-9В, будет произведено отключение горячей воды у потребителей по адресам:

ул.Островского 75,77,79,81,
ул.Лермонтова 15,17,

ул.Карла Маркса 56

Воды не будет с 10:00ч. 26.10.2020 года до 16:00ч. 30.10.2020 года.

горячая вода отключение список домов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Потерпите?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Филлеры и гиалуроновая кислота: Кому противопоказана инъекционная стоматология
12:37 26-10-2020
Филлеры и гиалуроновая кислота: Кому противопоказана инъекционная стоматология
Задержали за "лайк" под фото обезглавленного учителя 22-летнего мужчину во Франции
12:32 26-10-2020
Задержали за
Почему спортзалы начали называть себя церковью, а тренеров – советом старейшин
12:23 26-10-2020
Почему спортзалы начали называть себя церковью, а тренеров – советом старейшин
Топ- 10 лучших игр на IOS и Андроид
12:20 26-10-2020
Топ- 10 лучших игр на IOS и Андроид
Голубой или белой стороной внутрь нужно носить маску?
12:16 26-10-2020
Голубой или белой стороной внутрь нужно носить маску?
Театры вновь открываю свои двери после карантина в Новосибирске
12:16 26-10-2020
Театры вновь открываю свои двери после карантина в Новосибирске
Почему тест на COVID делают не каждому заболевшему, ответил эксперт
12:06 26-10-2020
Почему тест на COVID делают не каждому заболевшему, ответил эксперт
Бердск"Я морально истощена, у меня выпадают волосы". Уже месяц не видит 2-летнего сына Анжелика. Ребенка забрал отец - врач ЦГБ Бердска Роман Краморов
12:00 26-10-2020
Только в сапогах: Абсолютно голая певица из Экс-Серебро показала поклонникам аппетитные формы
11:56 26-10-2020
Только в сапогах: Абсолютно голая певица из Экс-Серебро показала поклонникам аппетитные формы
Суррогатное материнство: Плюсы и минусы от репродуктолога, священника и психолога
11:51 26-10-2020
Суррогатное материнство: Плюсы и минусы от репродуктолога, священника и психолога