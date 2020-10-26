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Сильно тряхнуло: Землетрясение магнитудой 4,0 произошло 26 октября

11:38 26.10.2020 Фото: ФИЦ Единая геофизическая служба РАН
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Интенсивность сотрясений в эпицентре – 4,9 баллов по шкале MSK-64.

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Интенсивность сотрясений в эпицентре – 4,9

26 октября в Онгудайском районе Республики Алтай зафиксирован подземный толчок магнитудой 4,0.

По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, координаты эпицентра: 50.94 градуса северной широты и 86.97 градуса восточной долготы – недалеко от границы Онгудайского и Улаганского районов, довольно далеко от населенных пунктов. Наиболее близко расположенный к эпицентру населенный пункт – Купчегень Онгудайского района, расстояние до него составило около 52 км.

Интенсивность сотрясений в эпицентре – 4,9 баллов по шкале MSK-64.

Населением толчки не ощущались, пострадавших и разрушений нет, сообщает пресс-служба Главное управление МЧС России по Республике Алтай. В 50-километровой зоне населенных пунктов нет.

землетрясение магнитуда
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