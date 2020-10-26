"Я морально истощена, у меня выпадают волосы". Уже месяц не видит 2-летнего сына Анжелика. Ребенка забрал отец - врач ЦГБ Бердска Роман Краморов

Анжелика оббивает пороги всевозможных инстанций, добилась судебного решения, которым было определено, что что отец может видеть своего сына пять раз в неделю по вечерам после садика и забирать его на выходные два раза в месяц, с пятницы по воскресенье. Но Роман Краморов подал апелляцию на решение суда, и пока малыш продолжает жить с ним.

Месяц не может встретиться с сыном Анжелика Лозученко

Мама 2-летнего Илья (имя изменено - прим. ред.) и фельдшер скорой помощи ЦГБ Бердска Анжелика Лозученко, до сих пор не имеет возможности встретиться со своим малышом. Сегодня, 26 октября, бердчанка рассказала "Курьер. Среда. Бердск", ка живет 29 дней без своего малыша.

Напомним, в конце конце сентября отец мальчика, Роман Краморов, врач Бердской ЦГБ - сын экс-главврача ЦГБ Бердска Юрия Краморова и директора школы №8 Натальи краморовой - не вернул его с прогулки, заявив, что теперь малыш будет жить с ним. С тех пор Анжелика оббивает пороги всевозможных инстанций. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 14 октября состоялось судебное заседание по определению обеспечительных мер взаимоотношений родителей. Суд решил, что малыш должен жить с матерью, которым было определено, что отец может видеть своего сына 5 раз в неделю по вечерам после садика и забирать его на выходные 21 раза в месяц, с пятницы по воскресенье. Но Роман Краморов подал апелляцию на решение суда, и пока малыш продолжает жить с ним.

По словам Анжелики, она звонит сыну по два-три раза в день, чтобы хоть что-то узнать о состоянии и жизни своего малыша.

- В садик мой ребенок пока не ходит, его отец написал заявление о прекращении посещения детского образовательного учреждения по семейным обстоятельствам, но с сохранением места в ДОУ. Сегодня пыталась сходить на прием к главному врачу Бердска и выяснить, на каком основании отец моего мальчика сидит на больничном, хотя фактически не болеет. Выкрасть своего ребенка я не смогу, для малыша это будет моральная травма, - признается Анжелика.

- С 20 августа после нашей ссоры до 28 сентября отец ежедневно получал информацию о том, что происходит с сыном: что ел, как спал, чем занимается. Я постоянно была на связи, хотя отец и так с ним все время виделся. Подтверждением этому может быть наша переписка по телефону. Но он в это же время звонил в опеку и говорил, что я не даю ему общаться с ребенком, чтобы настроить против меня, - утверждает Анжелика.

Стереть мать из памяти сына...

Единственный раз за 20 дней ей удалось увидеть Илью, когда он вышел с отцом из подъезда. Но она не успела добежать — быстро уехали. Соседи рассказывают, что сначала на улицу выходит бабушка, обследует местность, потом отец с мальчиком. Во дворе своего дома они не гуляют во избежание встреч с матерью.

Анжелика переживает, с кем будет находиться ее малыш: у Краморова 22 октября заканчивается больничный, у Натальи Алексеевны отпуск рано или поздно тоже завершится. Между тем, по ее словам, в детском саду сказали, что отец написал заявление — по семейным обстоятельствам ребенок в садик ходить не будет. Хотя мальчик уже выздоровел. Краморовы, видимо, боятся, что Анжелика заберет сына из группы. Якобы «есть приказ», что уводить Илью из сада могут только отец и бабушка.

-Они надеются, что сын меня забудет, что я устану за него бороться, а отец и бабушка будут жить долго и счастливо. Но ребенок очень по мне скучает, какие бы игрушки они не покупали, ему нужна мать. Ему всего 2 года и 3 месяца. Они думают, что на психолого-педагогической комиссии, которую назначил суд, сыночек не будет контактировать со мной, так как забудет, и специалисты определят, что он больше привязан к папе. Но я уверена, что малыш вспомнит меня, когда я его обниму. Такова психологическая особенность детей этого возраста — помнить счастливые моменты. Сколько я могу страдать? Я вымотана эмоционально, не сплю и не ем, - плачет Анжелика.

Она опасается, что за то время, что ей не дают видеться с ребенком, его могут настроить против нее.

Забрать силой

Прокуратура, куда обращалась Анжелика, пока не ответила. В полиции, куда несколько раз обращалась мать, заявили, что силой отбирать ребенка у отца не имеют права, но говорят, что все равно сын останется с матерью.

Анжелика не приветствует вариант силой забрать ребенка. Но именно так ей придется сделать в случае отказа в удовлетворении апелляционной жалобы Краморова на решение Бердского горсуда. Именно так советуют делать адвокаты, но в присутствии судебных приставов. Даже если ребенка настроят против матери и он не захочет уходить от отца, специалисты рекомендуют не обращать внимание на желание ребенка — уводить силой и уже дома разбираться, успокаивать, приглашать психологов и прочее. Ведь суд уже определил, с кем будет жить ребенок с учетом его прав и интересов.

То же самое касается детского сада. Никто не вправе запретить матери войти в группу и в любое врем забрать своего сына. А мнение и желание бабушки в данном случае юридически вообще не имеет никакого значения — по степени родства.

Как отобрать ребенка?

Если суд в своем решении не указал, что оно тут же вступает в силу, то придется ждать вердикта апелляционной инстанции.

- А он уже вступает в силу немедленно. И если решение апелляционной инстанции будет в пользу гражданки, она может в тот же день взять резолютивную часть, поставить печать и пойти к судебным приставам за исполнением судебного решения. Она будет иметь полное право отобрать ребенка и никто не сможет ей помешать, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» адвокат Алексей Дятчин.

Он отметил, что в российском законодательстве не предусмотрена уголовная ответственность для второго родителя, который злоупотребляет своими правами и действия которого формально подпадают по признаки похищения:

- Потому что нельзя похитить собственного ребенка. И зачастую один из родителей этим пользуется. Все бракоразводные процессы и дела с «разделом» детей очень долгие и эмоционально трудные. Часто родители прибегают к манипуляциям детьми. В российской судебной практике существует приоритетное право матери. Но с точки зрения закона нет разницы между родителями. В случае смерти матери, если бабушка решит забрать внука, закон встанет на сторону отца, ежели он выполняет свои родительские обязанности надлежащим образом. Потому что он более близкий родственник, чем бабушка.

Впрочем, Алексей Дятчин не сторонник того, чтобы дети становились разменной монетой родителей, ставших друг другу чужими, особенно участниками конфликтов.

- Каждый из родителей должен вносить свой вклад в развитие и воспитание ребенка. Ни в коем случае нельзя злоупотреблять своими родительскими правами, путать свои амбиции с интересами ребенка. Но всегда нужно слушать обе стороны, поскольку каждый, разумеется, выставляет себя с лучшей стороны, - поделился член Бердской коллегии адвокатов Алексей Дятчин.

Практика показывает, что чаще не отдают ребенка отцы, а матери больше запрещают своим бывшим видеться с детьми. При этом правоохранители могут составить протокол на того из родителей, кто чинит препятствия. Штраф может достигать 2000 рублей. Но, как правило, ч. 2 с. 5.35 КоАП РФ к прячущим детей от одного из родителей применяют неохотно. Между тем, Семейный кодекс говорит однозначно: родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать его общению с другим родителем, если это не причиняет вред ребенку.

Статистика показывает, что только 40% родителей отдают ребенка добровольно после проигрыша в суде. Нередко судебное решение остается неисполненным месяцами, а то и годами.