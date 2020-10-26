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Пырнула в живот своего любимого пьяная сожительница в Новосибирске

11:43 26.10.2020 Фото: pixabay.com
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Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась.

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В ходе ссоры, возникшей после распития спиртных напитков, подозреваемая нанесла потерпевшему ножевое ранение в живот

24 октября в 07.15 из квартиры дома по улице Федосеева во 2-ю городскую клиническую больницу бригадой скорой помощи был доставлен 35-летний житель Октябрьского района. Врачи диагностировали у пациента ножевое ранение. Полицейские приступили к выяснению обстоятельств случившегося.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемую в совершении преступления – 33-летнюю сожительницу потерпевшего. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась. Полицейские установили, что в ходе ссоры, возникшей после распития спиртных напитков, подозреваемая нанесла потерпевшему ножевое ранение в живот. Получены признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.

Источник: 54.мвд.рф

зарезал нож
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