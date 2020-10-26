Что можно строить на даче, рассказали в кадастровой палате

Строительство домов и различных сооружений на земельном участке строго регламентируется нормативами, несоблюдение которых влечет штраф и снос объектов, напомнили в Федеральной кадастровой палате.

Сейчас в России действует дачная амнистия, которая скорее всего будет продлена до 1 марта 2026 года

На огородном участке нельзя строить здания, строения и сооружения на фундаменте. То есть дом для постоянного проживания, баню или гараж на фундаменте возводить категорически запрещено. А вот некапитальную баньку, сарай, теплицу, навес, погреб, беседку возвести можно.

На садовом участке можно построить как жилой дом, так и сезонный. Гараж, баня и другие вспомогательные постройки могут быть построены там на фундаменте. Но это будут уже капитальные строения, которые нужно оформлять в собственность.

На садовом участке можно возвести любой вид хозобъекта. Если он будет на фундаменте, придется зарегистрировать постройку, так как с этого момента она станет объектом капитального строительства. Объекты некапитального строительства не являются объектами недвижимости, не облагаются налогами и не подлежат обязательной регистрации.

Сейчас в России действует дачная амнистия, которая скорее всего будет продлена до 1 марта 2026 года. Это упрощенный порядок оформления собственности.

В упрощенном порядке можно зарегистрировать капитальные строения: жилой или садовый дом (не выше 20 метров и 3 этажей, на расстоянии не ближе 3 метров от забора), хозпостройку, гараж. Критерий капитальности строения - невозможность перенести его на другое место. Например, кирпичный дом можно только снести и построить заново, а строительную бытовку можно погрузить краном-манипулятором и установить на новом участке. Встречаются и летние кухни, оборудованные по последнему слову техники: барбекю, водоснабжение, электричество. Их тоже можно отнести к капитальным постройкам.

Как пояснил "Российской газете" первый зампред Московской областной Думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, сейчас для регистрации дачной недвижимости понадобится вызвать кадастрового инженера, который сделает замеры, определит координаты на участке и подготовит технический план.