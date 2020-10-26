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Какие новые ограничения ввели 26 октября в Новосибирской области? Срочно узнайте

11:51 26.10.2020 Фото: pixabay.com
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Новосибирская область оказалась в списке восьми российских регионов, где коронавирус распространяется быстрее всего.

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Новосибирск начал новую неделю с новых ограничений

С 26 октября в Новосибирской области начнутся двухнедельные каникулы у школьников, которые продлятся до 9 ноября. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе. На дистанционную форму обучения с 26 октября также перейдут первокурсники средних профессиональных учебных заведений.

Ограничения коснутся работы ночных клубов, кафе и ресторанов. Теперь они не смогут работать с полуночи до 8 утра. Исключения составят те заведения общепита, которые расположены на вокзалах, аэропортах и гостиницах.

Работодателям рекомендовано отправить сотрудников старше 65 лет на удаленную форму работы. Людям пожилого возраста рекомендовано оставаться дома и свести к минимуму контакты.

В регионе 25 октября зафиксировали 181 новый случай инфицирования коронавирусом. С начала наблюдения медики выявили 16221 COVID-19. Всего от болезни скончались 560 человек.

Ранее Новосибирская область оказалась в списке восьми российских регионов, где коронавирус распространяется быстрее всего.

Источник: nso

COVID-19 коронавирус пандемия
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