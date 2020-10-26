Задержали за "лайк" под фото обезглавленного учителя 22-летнего мужчину во Франции

Во Франции по делу об убийстве учителя задержан 22-летний мужчина

По данным прокуратуры, молодой человек "чеченского происхождения" подозревается в пропаганде терроризма.

Французская полиция задержала и поместила под стражу 22-летнего мужчину в рамках расследования теракта в Конфлан-Сент-Онорин, где был убит школьный учитель. Об этом прокуратура сообщила в воскресенье телеканалу BFM. Операция была проведена в городе Блуа (департамент Луар и Шер, юго-западнее Парижа).

Согласно этим сведениям, молодой человек "чеченского происхождения" подозревается в пропаганде терроризма. Следствие установило, что он пометил "лайком" публикацию террориста в Twitter, когда тот разместил фотографии обезглавленного им учителя.

Вечером 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин было совершено нападение на учителя колледжа Самюэля Пати. Террорист атаковал его поблизости от школы, где тот преподавал историю и географию. Ранее на уроке, посвященном свободе слова, он продемонстрировал детям карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные журналом Charlie Hebdo. Преступник перерезал учителю горло. Фотографии с места преступления он разместил в социальных сетях.

Злоумышленник пытался угрожать полицейским, прибывшим на место происшествия, но был застрелен. Расследование этого дела было поручено антитеррористической прокуратуре Франции. Президент республики Эмманюэль Макрон назвал случившееся терактом. В настоящее время под следствием находится семь задержанных по этому делу.

Источник: ТАСС