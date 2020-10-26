Директор по его знаку зодиака: у кого легко сделать карьеру и получить повышение?

Узнайте, кто ваш начальник по знаку Зодиака, и вам станет несложно соответствовать в его глазах тому образу "идеального сотрудника", которого он готов продвигать и кому с радостью повысит зарплату.

Руководители, рожденные под знаком Козерога, сочетают в себе массу интересных деловых качеств Овен Овны на руководящих постах отличаются неуёмной деятельностью. Они быстро приспосабливаются к неожиданным ситуациям и чутко следят за своими подчинёнными, контролируют каждый их шаг. Ждут беспрекословного повиновения, но склонны заботиться о работниках и при первой же возможности повышать заработную плату. Добиться продвижения по службе у Овна-начальника не очень сложно, достаточно прилежно выполнять порученные обязанности и не ввязываться в конфликты (которые Овен начальник будет регулярно провоцировать).

Телец Руководители Тельцы очень прагматичны и похожи на военных генералов. Расчётливость стоит у них на первом месте, того же они ожидают и от своих "солдат", то есть подчинённых. А еще тельца дотошны и внимательны к мелочам, так что быть у них «на хорошем счету» не так-то просто. Для продвижения по карьерной лестнице под командованием Тельца вам придётся стать автором какой-нибудь доходной идеи. Причём эту идею вы должны продумать "от и до", изложив Тельцу подробный бизнес-план. А вот чересчур самостоятельные и рискованные сотрудники, в отличие от расчетливых, при Тельцах не задерживаются.

Близнецы Близнецы в роли начальства весьма неоднозначны и часто принимают не совсем логичные, спонтанные решения. Зато они приветствуют перемены, быстро реагируют на сложные ситуации и дают подчинённым большую свободу в принятии решений. Найти подход к начальнику Близнецам практически невозможно, но есть одна безотказная уловка, дающая вам надежду на повышение: интересная творческая идея, облегчающая труд или приносящая прибыль.

Рак Раки на посту начальника проявляют добросердечность и снисходительность к своим сотрудникам. Они любят общаться «неформально» и даже готовы прощать мелкие оплошности. С другой стороны, Раки очень зависят от мнения со стороны и не терпят грубости. Если сотрудник сумеет совместить приветливость с прилежным выполнением своих обязанностей – продвижение в карьере и прибавка в зарплате ему гарантирована.

Лев Начальники-Львы поддерживают собственный авторитет, очень упорны и часто добиваются отличных результатов! Занимать высокий пост для царственного Льва – также естественно, как дышать: ведь он еще с рождения знал, что этого достоин! Подчиненные Львов ценят их организаторский талант, знания и великодушие. Львы отмечают трудолюбивых работников, но без личного контакта с ними на повышение можно не рассчитывать. Часто продвинуться по карьерной лестнице помогает лесть в адрес начальника-Льва, но с ней важно не переборщить.

Дева Девы в качестве начальника – это непревзойдённые практики, стремящиеся к совершенству! Они никогда не останавливаются на достигнутом и, только осуществив свою цель, тут же ставят перед собой следующую. Абстрактные идеи Деву не очень занимают, а вот точные расчёты, оправдавшиеся на практике, приводят в восторг. Дева замечает и продвигает прилежных работников, сумевших показать собственную серьёзность и заинтересованность в «общем деле». К лести она практически равнодушна, но не прощает безалаберности и отлынивания от работы.

Весы Начальники Весы практически «видят людей насквозь», поэтому не терпят обмана и фальши. Они доброжелательны, предпочитают уверенных в себе сотрудников, способных непринуждённо общаться. Ценят хорошую репутацию и следят за собственной. Готовы помочь своим подчинённым, но редко переходят к близкому знакомству. Обычно Весы продвигают по карьерной лестнице людей похожих на себя.

Скорпион Скорпионы – жесткие и волевые руководители, занимающие четко определенную позицию. Они не нуждаются в одобрении, подсказках и мнении окружающих. Скорпион начальник больше всего ценит сплочённость коллектива и подбирает людей, способных «работать в команде». При этом поддерживает он только тех сотрудников, кто полностью согласен с его мнением и ведёт фирму к успеху и процветанию. При возникновении конфликта с начальником Скорпионом о повышении вы можете забыть навсегда.

Стрелец Стрельцы на руководящих постах весьма непосредственны, быстро забывают поражения и стремятся к покорению новых высот. Могут быть ранимы, но справляются в силу весёлого характера. Начальник Стрелец не выносит подхалимства, зато работник, проявляющий быстроту реакции в нестандартной ситуации, вполне может рассчитывать на его доверие и быстрый взлёт по карьерной лестнице.

Козерог Руководители, рожденные под знаком Козерога, сочетают в себе массу интересных деловых качеств: они строги, но не бывают беспричинно жестоки; консервативны, но способны помочь, и главное - очень ответственны. В своих работниках Козерог ценит обязательность, усидчивость и планомерное продвижение к намеченной цели. К рисковым сотрудникам он относится с подозрением, но даже с теми, кого не любит, старается держаться в профессиональных рамках. Сам Козерог выделяет и продвигает по служебной лестнице людей прилежных, аккуратных и неконфликтных, так как не выносит интриг и скандалов.

Водолей Начальники Водолеи очень работоспособны, не нуждаются в советах со стороны и склонны добиваться поставленных целей любой ценой! Они очень самостоятельны и привыкли, что их поручения должны выполняться в срок со всем возможным старанием. Водолей поощряет сосредоточенных на своих обязанностях сотрудников, так что получить повышения у такого начальника можно лишь упорным трудом.