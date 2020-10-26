Жуткое ДТП: Пострадал 4-месячный младенец после въезда водителя на Mazda в стоящий грузовик Scania под Новосибирском

На момент случившегося малыш был в автолюльке на переднем сиденье.

На момент случившегося малыш был в автолюльке на переднем сиденье.

Младенец пострадал в ДТП на территории Убинского района Новосибирской области

25.10.2020 года около 15 часов 55 минут 36-летняя женщина, управляя автомобилем Mazda 3, двигалась по автодороге Р-254 "Иртыш" со стороны города Новосибирска в направлении города Омска и на 1245 км, в месте производства дорожных работ, совершил наезд на стоящий полуприцеп в составе автопоезда с грузовым автомобилем Скания, который стоял в колонне.

В результате ДТП в ГБУЗ НСО "Убинская ЦРБ" был доставлен 4-месячный ребенок с травмами головы. В момент ДТП ребёнок находился на переднем пассажирском сиденье в автолюльке.

В настоящее время устанавливаются причины, которые могли поспособствовать совершению дорожно-транспортного происшествия.

Госавтоинспекция Новосибирской области напоминает о том, что в Убинском районе на федеральной автодороге Р-254 "Иртыш" в период с мая по ноябрь 2020 года с 1233 по 1248 км производятся долгосрочные дорожные работы, по капитальному ремонту проезжей части и обустройству обочин. На указанных участках пропуск транспортных средств встречных направлений осуществляется посредством организации реверсивного или одностороннем движения. Установлены соответствующие дорожные знаки, в дополнение установлены передвижные светофорные объекты.

Сотрудники полиции убедительно просят водителей быть более внимательным при управлении транспортными средствами, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Источник: Госавтоинспекция