Шипы или липучка? Какие шины выбрать, рассказали автоэксперты

Водителей предупреждают о заморозках, но нужно ли срочно ехать на шиномонтаж? Какие шины лучше выбрать и как сэкономить? Автоэксперты дали ответы в канун ежегодного «дня жестянщика».

Если водитель не уверен в своем мастерстве, лучше взять шипы

Что предпочитают обувать зимой?

Согласно опросу сайта сервиса по продаже автомобилей в России «Авто.ру», подавляющее большинство российских водителей предпочитают шипованные шины фрикционным — такой ответ дали 65% респондентов. При этом аргументы в споре, что лучше, шипы или липучка, по-прежнему не исчерпаны.

«Если вы ездите только в городе, то вам подойдут фрикционные шины, без шипов. Желательно хорошего бренда. Если вы часто ездите за городом, лучше взять шипованные шины. Все байки о том, что они плохо тормозят на асфальте, — ерунда. В этом они отличаются от нешипованных минимально», — рассказал Михаил Горбачев.

Олег Расстегаев считает, что ориентироваться следует на водительские навыки. Если водитель не уверен в своем мастерстве, лучше взять шипы.

«Фрикционные шины можно выбирать, если вы уверены в своих навыках, отдаете отчет в их не лучших сцепных свойствах на льду, но готовы с этим мириться ради более комфортной, тихой езды», — подытожил эксперт «Авторевю».

Михаил Горбачев обратил внимание на то, что есть два вида фрикционных шин: европейские, рассчитанные на холодный асфальт, и скандинавские, хорошо зарекомендовавшие себя на льду и снегу. Отличить их можно по краю шины: на скандинавской шине есть резкий бортик. На европейских шинах — плавная боковина, как на летней резине.

А как насчет всесезонных шин, на которых можно ездить круглый год? Это очень компромиссный вариант, считает Сергей Сироткин.

«Если мы говорим о крайней необходимости сэкономить и можем предполагать, что зимой не будет плохой погоды, то да, почему нет. Грубо говоря, мы теряем в сцеплении на всех поверхностях: на сухой дороге, на мокрой, по снегу», — отметил Сироткин и добавил, что во всех ездовых режимах всесезонная резина будет проигрывать летней или зимней.

Можно ли сэкономить?

Если ориентироваться на тесты шин «Авторевю» и Test World, то лидирует в основном продукция Michelin, Pirelli, Continental и Nokian. Однако на лидеров придется заложить и соответствующий бюджет.

«Финские зимние шины остаются одними из лучших на рынке. При этом новые модели — самые дорогие. Благо в линейке Nokian есть шины второй линии Nordman — хороший вариант по соотношению цена/качество», — рассказал Олег Расстегаев. Михаил Горбачев, в свою очередь, советует обратить внимание на шины, сделанные по лицензии известных брендов.

Зимней резины, сделанной российскими заводами, не стоит бояться, уверен менеджер по продажам шинного центре «Шуммер» Богдан Самойличенко.

«Процесс автоматизирован, а оборудование на наших заводах новее и точнее, чем в Польше или Румынии, например. При этом шины, производимые у нас, уже давно идут на экспорт», — считает Самойличенко.

А если приобрести комплект шин с пробегом? Зимние — точно не стоит, считает Михаил Горбачев.

«У них есть формула 4×4×4. То есть глубина протектора должна быть не менее 4 мм. А подержанная шина уже превратилась практически в летнюю. Следующая цифра означает, что все 4 шины должны быть зимними и одинаковыми. Нельзя ставить на одну ось шипованные шины, а на другую — фрикционные. Последняя цифра — 4 года. Если шина старше 4 лет, она дубеет. И зимние шины, особенно фрикционные, которые работают за счет эластичности, превращаются из зимних во всесезонные», — отметил эксперт.

Шипы вредны для здоровья?

Против шипов недавно высказались финские ученые. Испытания в рамках программы NASTA показали, что шипованная резина в городских условиях — риск для здоровья. Она создает мелкую пыль на дороге, которая проникает в легкие человека и может вызвать рак. Ламельные зимние шины и летняя резина тоже создают пыль, но в меньшей степени.

«Действительно, уже в конце прошлого века в скандинавских странах были проведены исследования, в результате которых было доказано, что использование шипованных шин приводит к образованию мелкодисперсной пыли, осаждающейся в легких. В результате были введены ограничения массы, размеров и количества шипов. Кое-где — например, в Осло — использование шипованных шин облагается налогом», — прокомментировал исследование Олег Растегаев.

Как ездить правильно

Олег Расстегаев рекомендует обкатать зимние шины в спокойном режиме: необходимо адаптироваться к ухудшению тормозных свойств и управляемости автомобиля на асфальте. Причем это касается не только шипованных шин, но и фрикционных.

Если же непогода застала автовладельца на летней резине, нужно помнить, что по прямой машина будет разгоняться хорошо, а вот тормозить — долго, предупреждает Татьяна Елисеева.

«Оставляйте много места для торможения, избегайте поздних торможений на перекрестках, заранее давайте понять стоп-сигналом водителям сзади, что вы будете останавливаться», — советует Елисеева. В ледяной дождь на летней резине лучше вообще не выезжать, считает она.

Источник: Известия