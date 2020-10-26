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Разошлись в цифрах: Почему Минздрав и оперштаб опубликовали разные данные о тяжелобольных коронавирусом?

14:23 26.10.2020 Фото: pixabay.com
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В Новосибирской области зафиксировано почти 16,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них 177 за последние сутки. Умерли не менее 566 пациентов.

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Минздрав и оперштаб в разы разошлись по числу тяжелобольных новосибирцев с COVID

Оперативный штаб Новосибирской области по борьбе с коронавирусом занизил число больных в реанимации и на ИВЛ в сравнении с данными регионального минздрава. Министр сообщил о более 300 тяжелобольных пациентов.

В реанимации находится 312 новосибирцев с коронавирусом, из них 72 подключены к ИВЛ,министра здравоохранения региона Константина Хальзова на оперативном совещании в облправительстве.

Подобные расхождения возникают не в первый раз. На брифинге 15 октября министр Хальзов сообщил о 46 больных на ИВЛ. При этом, оперштаб сообщил лишь о 25 таких пациентах.

В ежедневной сводке оперштаба числится только 137 больных в реанимации и 33 — на ИВЛ.

В Новосибирской области зафиксировано почти 16,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них 177 за последние сутки. Умерли не менее 566 пациентов. В больницах находятся более 5,4 тыс. человек.

COVID-19 коронавирус пандемия Константин Хальзов
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