"Все эти свадебные игры - это такой бред": Высмеял женихов и невест житель Бердска

"Все правильно, особенный смех спустить на свадьбу от 500к в кредит, и развестись через пару лет, все это показушничество перед родственниками, тупые конкурсы"- поделился бердчанин.

Традиционное разрезание свадебного торта

Жителя Бердска откровенно смешат свадебные традиции. Своим мнением он поделился в социальной сети «Вконтате» в группе «Подслушано в Бердске», в пятницу, 23 октября.

- Каждый раз, как вижу свадьбы, то так смешно. Ведь если вдуматься, то все эти свадебные игры - это такой бред. И непонятно для чего и кому все это нужно,- написал бердчанин.

В комментариях подписчики группы согласись с мужчиной, посчитав свадьбу пустой тратой денег.

-Все правильно, особенный смех спустить на свадьбу от 500к в кредит, и развестись через пару лет, все это показушничество перед родственниками, тупые конкурсы,- выразил своё мнение Антон.

-Когда ты очень молод и тебе кажется, что это любовь на всю жизнь, свадьба кажется очень важным событием! Каждая мелочь важна, приглашения со слезами на глазах делаешь, а потом через пару лет (или после развода) - блин, это могла быть машина/ремонт/первоначалка по ипотеке,- согласилась Екатерина.

Но и нашлись единицы, кто вступился за старые традиционные свадебные конкурсы.

-Для нормальных людей свадьба - это дань традиции, чтобы разделить свою радость с родственниками. Познакомить в непринужденной обстановке две разные семьи, помочь им породниться, посмотреть друг на друга как минимум. И для тех, кто женится не по залету, а осознанно, свадьба - это старт общего будущего. А в России всегда любые начинания отмечаются традиционно широко, - отметила Наталья.

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